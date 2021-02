Alors que le Stade lavallois se sépare de son préparateur physique, le club communique sur ses blessés

Les dirigeants du Stade lavallois ont choisi de mettre à l'écart le préparateur physique de l'équipe de National, Sébastien Sergent. Vendredi dernier, ils ont signifié sa mise à pied à titre conservatoire. Une procédure est en cours, elle peut aller jusqu’au licenciement et le club ne communique pas sur les raisons de cette décision. Aucun motif n'a été signifié à Sébastien Sergent, c’est la loi qui est comme ça. Le préparateur physique, ancien militaire de carrière, devrait lui-même en savoir plus lors du prochain entretien programmé en début de semaine prochaine.

Alors, est-ce pour des raisons financières que le Stade lavallois cherche à se séparer de son préparateur physique ? Pas du tout, indique une source du club. Sébastien Sergent, arrivé à l'été 2019 dans les bagages d'Olivier Frapolli, paie t'il, au-delà des mauvais résultats, les nombreuses blessures ? C'est plus probable. Avec les rechutes au mois de janvier de Mohamed Ouadah, Moussa Sao et Yohan Brun notamment. Il faut un responsable, le préparateur physique sert ainsi de bouc émissaire.

Le club assure que Sébastien Sergent n'est pas remplacé, pour le moment. Mais le nom de Yohan Derenne circule. Ce jeune prépa physique a remplacé ponctuellement Sébastien Sergent lorsque celui-ci était suspendu en début d’année.

Un article web surprenant sur le site du club

Le club mayennais a publié, ce mercredi 3 février, sur son site internet un article intitulé : "Une infirmerie des Tango toujours bien pleine". Hasard ou coïncidence ? C'est le type de communication que le Stade lavallois ne fait jamais d'habitude. Etrange ! Ceci étant, on y apprend que plusieurs joueurs seront encore absents pour le match de samedi en Coupe de France. Pas de retour par exemple de Moussa Sao. Mohamed Ouadah reste incertain, il est en cours de réathlétisation. Et puis, on découvre que le défenseur Antoine Cottereau souffre d'une fracture du pied droit.

Cette éviction du préparateur physique apparaît comme un épisode de plus dans la vie, tourmentée, du Stade lavallois.

Une procédure de mise à pied qui rappelle celle lancée à l'encontre de François Seguin, l’entraîneur de l’équipe réserve du Stade lavallois en 2019. L’affaire est aujourd’hui en train de se régler devant les Prudhommes.