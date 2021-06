Alsace : Où regarder le match France - Allemagne, ailleurs que sur son canapé ?

C’est la grande affiche de ce début d’Euro, la France défie l’Allemagne ce mardi soir à Munich. Alors, vous vous posez certainement la question de savoir où vous pouvez regarder ce match ailleurs que dans votre salon, avec une pizza et quelques bières. Cette année, il faut l’avouer les restrictions sanitaires compliquent les soirées foot et les traditionnelles scènes de liesse collectives.

Pas d'écrans géants en terrasse

D’abord parce que les patrons de bar n’ont pas l’autorisation d’installer des écrans géants en terrasse. Certains vont contourner cet interdit en plaçant leurs postes de télés à l’intérieur des vitrines, tournés vers les terrasses, où il ne faudra pas être plus de six par table, rester assis, et où on n’aura pas le droit de consommer d’alcool en gobelet.

A l’intérieur des bars, la diffusion de ce France Allemagne est autorisée avec une jauge de 50% et les mêmes règles à respecter, pas de consommation debout au comptoir notamment.

Du coup, certains restaurateurs ont investi pour que cette fête du foot puisse tout de même être partagée entre amis. Au Méteor à Strasbourg, par exemple, les clients pourront suivre ce match sur 37 écrans de télé et plusieurs vigiles veilleront à ce que tout le monde reste bien gentiment assis (même lorsque la France mènera trois à zéro à Munich...).

Pas de dérogation pour le couvre-feu, il faudra rentrer chez soi en dix minutes

Un conseil en tout cas si vous voulez regarder la rencontre dans un bar, il vaut mieux réserver, les places seront chères. Et sachez qu’il n’y aura pas de dérogation pour le couvre-feu de 23h, donc vous avez en théorie une dizaine de minutes à peine pour rentrer chez vous après le coup de sifflet final.

Pour ce qui est des fans zones en Alsace, il faudra espérer que la France aille loin dans la compétition. Elles pourront être autorisées à partir du 30 juin sous conditions (pass sanitaire si plus de 1.000 personnes, pas plus de 65% de la capacité d'accueil etc...). La ville de Strasbourg annonce qu’elle en mettra une en place si les Bleus atteignent les demi-finales.