Arsène Wenger et Christian Jeanpierre attendus pour un match de gala à Duppigheim en Alsace

Un match de gala et de prestige va se tenir ce dimanche au stade Arsène Wenger à Duppigheim ! Arsène Wenger, ex emblématique entraîneur alsacien d'Arsenal sera présent avec le variété Club de France. Pour affronter une sélection régionale à 15h.

Le Variété Club de France regroupe d'anciens footballeurs professionnels, emmenés par le journaliste Jacques Vendroux.

Ce dimanche après midi, Claude Puel (ex entraîneur de l'OL, de Lille ou de Nice), Antoine Kombouaré (ex entraîneur du RCSA notamment) entre 2003 et 2005, ou encore le père de Kylian Mbappé sont annoncés dans l'équipe du Variété. Ils rendront tous hommage à Arsène Wenger, légende du football français, alsacien et mondial.

Un match de bienfaisance et de prestige à Duppigheim - Club de Duppigheim

Une tombola avec des maillots dédicacés sera organisée. Une partie de la recette ira à des œuvres de bienfaisance. L'entrée est à 20 euros dans la tribune, 10 euros dans le stade.

Il y a un an tout juste, le 17 juin 2021, Arsène Wenger avait signé en vétéran à l'entente Duppigheim-Duttlenheim. Il avait pris sa licence avec le journaliste de TF1 Christian Jeanpierre.