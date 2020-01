Alsace : un nouvel attaquant au Racing

Alsace, France

Il s'est fait désirer. Majeed Waris rejoint le Racing. L'attaquant ghanéen est prêté pour six mois au club strasbourgeois par Porto. Le prêt est assorti d'un contrat de deux ans (jusqu'en 2022).

J'ai envie de vivre de grands moments avec le public de la Meinau."

Âgé de 28 ans, Majeed Waris revient en France pour la quatrième fois. Il a notamment porté les couleurs de Nantes et Lorient, ainsi que de Valenciennes, où il a déjà joué avec Kenny Lala. Majeed Waris avait fait d'un retour en France sa priorité. "Je suis très heureux de venir au Racing", confie Majeed Waris sur le site internet du Racing. "Strasbourg est un club que je connais. Loic Désiré (le responsable du recrutement) et le Racing me suivent depuis plusieurs mois. J’ai affronté Strasbourg récemment avec le FC Nantes. Il y a une ambiance incroyable dans le stade et j’ai envie de vivre des grands moments avec le public de la Meinau."

Majeed Waris ne sera pas qualifié pour les 16e de finale de la coupe de France le samedi 18 janvier. le Racing joue à Angoulême, à vivre sur France Bleu Alsace, coupe d'envoi à 18 heures.