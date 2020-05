Amandine Tissier, capitaine du Brest Bretagne Handball : "les gens feront-ils encore attention ?"

France Bleu : Amandine, la finale de ligue des champions féminine de handball devait avoir lieu ce dimanche... Le BBH avait des raisons d'y croire avant l'interruption. Vous y pensez parfois ?

- Amandine Tissier : "on est encore imprégnées dans la saison, étant donné qu'on mis du temps à être fixées sur notre avenir. J'y pense parfois un peu, mais j'ai d'autres activités."

France Bleu : quand on doit faire attention à ses moindres allées et venues, comment s'occupe-t-on ?

- Amandine Tissier : "au début, je me suis occupée de mon déménagement. Puis j'ai commencé une formation pour ma reconversion (elle a commencé un bilan de compétence et souhaite s'orienter vers les banques ou assurances, NDLR), je jardine, une pétanque de temps en temps, les appels à la famille... On a la chance d'avoir du beau temps depuis le début, on profite."

France Bleu : vous avez moins d'anticorps du fait de votre traitement contre la sclérose en plaque. Comment appréhendez-vous le déconfinement ? Allez-vous tenter de sortir ?

-Amandine Tissier : "je pense que je continuerai ma démarche d'être un peu confinée, de faire attention si je vais voir des gens, de garder les gestes barrières (...) Le début du confinement m'a inquiété. Je ne me rendais pas compte de l'impact puis des proches ont été atteints. Ça s'est bien terminé pour eux, mais ça a généré du stress. Le médecin du club m'a appelé pour me dire de faire attention."

Se motiver seule quand on pratique un sport collectif

"Vis à vis de moi, je n'ai pas d'inquiétude. Je mettrai tout en place pour éviter cette maladie. Je ne suis pas à l'abri. Si j'achète quelque chose et que je le touche... Ce dont j'ai le plus peur, c'est de voir si les gens vont continuer à faire attention, vont porter les masques, garder les gestes qui pourraient nous sauver tous."

- France Bleu : quand on est athlète de haut niveau, on a l'obligation de s'entretenir. Comment faites-vous ?

-Amandine Tissier : "Obligation non, car on est officiellement en chômage. On n'est pas forcément en mesure de produire de l'activité. Parfois, le weekend, je ne fais pas de sport et je suis contente d'aller courir le lundi. Je sors trois à quatre fois par semaine. J'ai pu récupérer du matériel de musculation et je m'entretiens du lundi au vendredi, je fais des séances. Ce n'est pas toujours évident de se motiver. Ça va parce qu'il fait beau. S'il avait plu, se motiver seule quand on pratique un sport collectif, ça n'aurait pas été simple. "