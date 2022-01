Ambroise Gboho, nouvel attaquant de Laval : "j'ai vu des choses que je ne souhaite à personne de voir"

Ce sont des images difficiles, qu'un enfant ne devrait jamais voir. Pour Ambroise Gboho, elles sont gravées à jamais. Le gamin d'une famille de onze enfants a 10 ans lorsqu'il fuit la guerre civile en Côte d'Ivoire. Toute la famille débarque en France et s'installe dans les Deux-Sèvres : "on avait de la famille du côté de ma mère qui habitait en France. On a tout de suite été hébergé chez ma tante avant d'avoir notre propre maison." Souriant mais pudique, le joueur de 27 ans ne s'étale pas sur ce qu'il a vu et vécu dans son pays natal : "je ne peux pas mettre de mots sur ce que j'ai vécu. Je ne souhaite à personne de voir ce que j'ai vu. Je pense que cela m'a forgé, oui, mais je ne pourrais pas vous dire ce que cela a changé chez moi".

Dix-sept ans après l'exil, Ambroise Gboho n'est jamais retourné dans son pays. En tout cas pas encore : "non, depuis que je suis arrivé en France, c'est vrai que je ne suis jamais retourné en Côte d'Ivoire. Pourtant, mon père, mes frères ou mes sœurs y vont régulièrement. Mais je vais y retourner bientôt parce ce que j'ai mes 'tontons' qui m'attendent là-bas."

Titulaire d'un Bac Scientifique et d'une licence STAPS, Ambroise Gboho a choisi la carrière de footballeur. Epinal, Les Herbiers, la Belgique, Chambly et maintenant Laval. La belle histoire d'un gamin qui a commencé à jouer au foot dans la rue d'une grande ville de Côte d'Ivoire.