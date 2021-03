Ambroise Oyongo (Montpellier Hérault) : "Marquer dans le derby, c'est comme gagner une finale"

Comment va le genou et comment va le moral ?

Grâce à Dieu, tout va bien. Le moral va bien, malgré ce genou opéré, avec succès. Ici à Barcelone, quand on se fait opérer par le chirurgien Ramon Cugat, tout se passe toujours bien. C'est le même chirurgien qui m'avait opéré le genou droit, en 2017.

Quelle a été votre réaction au moment de la blessure ?

C'est un peu difficile. C'est votre premier match, vous cherchez à avoir du temps de jeu. C'est le moment opportun. Et là, la blessure survient. Mais il faut toujours garder le moral haut. Nous sommes des sportifs, on est appelé à avoir des blessures, à connaître des moments de joie et des situations difficiles. Mais quand ça arrive, il faut prendre les choses du bon côté. C'est la vie. Et il faut s'en remettre pour revenir plus fort.

Avez-vous senti tout de suite senti que c'était grave ?

Sur l'action, j'ai senti que c'était fini. J'ai senti mon genou craquer. Je venais de rentrer en jeu, je n'étais pas encore chaud, j'ai donc continué de jouer jusqu'à la mi-temps, malgré la blessure. A un moment, j'ai dit à un collègue que ça n'allait pas, qu'il y avait un gros problème avec mon genou. Il m'a dit de sortir. J'ai dit non, j'ai tenu jusqu'à la mi-temps. Mais après, rentré au vestiaire, on a fait des tests, je ne pouvais plus revenir. J'avais de la peine à marcher, les appuis n'étaient plus les mêmes. On a décidé de me remplacer, et on s'est dit qu'on verrait après, avec les examens. Mais encore une fois, c'est la vie du sportif.

Comment voyez-vous votre avenir et quel est le protocole ?

C'est moins difficile que la blessure de 2017, parce qu'elle était plus grave. J'ai un plan de carrière, et ce ne sont pas les blessures qui vont le modifier. Il faut rester la tête haute, continuer à travailler. Etre prêt pour la reprise, revenir au plus haut niveau. Si tu n'y arrives pas, c'est que tu n'as pas bien fait les choses. Le plus important, c'est de revenir et de penser à la suite de la carrière. Car 29 ans, c'est encore jeune.

Quand allez-vous revenir à Montpellier ?

Je vais rester environ un mois, le temps que ça cicatrise, que je commence la rééducation, avant de revenir. Le médecin me dira quand je pourrait rentrer. Il me suivra à distance, parce que c'est quelqu'un qui suit ses patients jusqu'à la fin.

Vous êtes l'un des rares de l'effectif à savoir ce que ça fait de marquer dans le derby : ça fait quoi, justement ?

Marquer dans le derby, c'est comme gagner une finale. C'est plus grand que tout. L'esprit paillade, c'est la détermination, la victoire, l'envie de gagner, la fierté, mouiller le maillot jusqu'à la fin. Quand tu marques dans le derby, c'est un moment spécial, que tout le monde attend. Les supporters sont fiers de toi, tu te fais connaître. Pour moi, marquer dans le derby, ça m'a donné un autre nom à Montpellier. Ca m'a donné encore plus d'amour pour le club et pour la ville.

Avez-vous eu les copains au téléphone, cette semaine ?

Oui, toute la semaine j'ai parlé avec Junior Sambia, et bien d'autres personnes : Keagan Dolly, Florent Mollet et Gaëtan Laborde. C'est très important, c'est une semaine dans laquelle il faut pas faire n'importe quoi. Les supporters nous attendent. On sait ce qu'il s'est passé au match aller. La ville a besoin de vibrer. Tout le monde se prépare bien pour que le derby se passe bien et qu'on prenne les trois points.

Vous croyez qu'ils vont le gagner ?

C'est l'esprit qu'ils vont montrer sur le terrain qui définira s'ils vont le gagner ou pas. Mais personne ne part au match pour perdre. Vous savez, le derby, c'est comme une finale. Et une finale, ça se gagne. J'ai confiance dans le groupe, qui a repris un bon état d'esprit, pour prendre des points et gagner des matchs pour obtenir une place européenne. Ca passe aussi par ce derby. J'ai confiance dans mes collègues. Je sais qu'ils vont gagner.

Avez-vous parlé aux joueurs come si vous étiez dans le vestiaire avec eux ?

Oui. Dans le groupe whatsapp, je parle avec eux. Je transmets de la motivation. Même depuis l'hôpital, j'essaie de donner le meilleur de moi. Je suis toujours écouté, même quand c'est sur le ton de la blague. Quand il faut dire les vérités, je le fais. Ceux avec qui j'ai parlé sont conscients de ce qu'on attend pour ce derby. Ca va bien se passer.