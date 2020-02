Ambroise Oyongo (Montpellier) : "Une douleur qui me gêne mais qui ne m'empêche pas de jouer"

Depuis un mois et demi, Ambroise Oyongo est handicapé par une douleur à un genou, accentuée par "les terrains gras", à Grammont. Les examens passés ont mis en évidence une "petite fissure" au ménisque, "pas trop grave" selon l'intéressé. Une blessure qui le "gêne", qui le "freine" dans son jeu, mais qui ne l'empêche pas de jouer.

Le latéral droit estime ne pas être "à 100%", mais veut garder "la joie de vivre et la bonne humeur". Il explique que le staff médical du club l'a mis "au repos pendant trois jours" avant de le priver pour son bien des "deux derniers matchs".

L'international camerounais espère qu'une "solution sera trouvée" pour que la douleur passe définitivement : "On verra avec le temps et l'intensité des matchs et des entraînements (...) il faut oublier ça, ne pas trop y penser, me concentrer sur mes matchs et mes entraînements" conclut-il.