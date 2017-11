Amical : Allemagne-France, les Bleus pour un test grandeur nature avant le Mondial 2018

Finir 2017 sur une bonne note, mais face au meilleur élève : l'équipe de France se mesure à l'Allemagne championne du monde en match amical, mardi à Cologne (20h45), histoire d'éprouver sa valeur avant la Coupe du monde 2018. Match à vivre en direct vidéo sur la page Facebook de France Bleu.

Une jauge en or. La France, vice-championne d'Europe en titre, affronte l'Allemagne, championne du monde en titre. Les rencontres entre ces deux nations voisines et amies sont toujours particulières, un peu plus encore depuis les attentats du 13 novembre 2015, il y a deux ans, qui avaient notamment fait 130 morts dont un aux abords du Stade de France en marge du match France-Allemagne.

La période sportive, aussi, est particulière, coincée entre l'issue des qualifications en octobre et la séquence de mars, l'ultime avant l'annonce en mai de la liste des joueurs pour le Mondial.

Un duo, Griezmann-Mbappé, Giroud out

Après la balade galloise vendredi au "SdF" (2-0), qui leur a permis de retrouver leur jeu, les Bleus disputent ainsi leur deuxième match de préparation au cours de ce rassemblement de novembre propice aux expérimentations.

Didier Deschamps y est de toute façon bien obligé, étant privé de huit joueurs majeurs (Lloris, Sidibé, Mendy, Kanté, Pogba, Payet, Lemar et Dembélé), auxquels s'est ajouté dimanche l'avant-centre Olivier Giroud (adducteurs).

Qui le remplacera en pointe ? Alexandre Lacazette, peu en verve en sélection, présente le profil naturel, mais Antoine Griezmann et Kylian Mbappé peuvent aussi évoluer tous deux ensemble à l'avant du 4-4-2 traditionnel. L'association du leader d'attaque et du prodige de 18 ans a fonctionné à plein pour la première fois vendredi, au bout de plusieurs matches frustrants.

Dans ce secteur offensif, Deschamps pourrait aussi donner davantage de temps de jeu aux revenants Anthony Martial et Nabil Fekir. Mais quid de Kingsley Coman, apparu décevant vendredi ? Tout dépendra aussi du système adopté: un 4-4-2, comme en demi-finale de l'Euro 2016 face à... l'Allemagne (2-0), une victoire un peu contre le cours du jeu; ou bien un 4-3-3, afin de muscler la récupération face à une équipe devenue spécialiste de la possession ?

Deschamps a assuré qu'il n'alignerait "pas la même équipe" que vendredi, mais l'idée reste la même: s'appuyer sur les rares titulaires valides et mettre sur le gril des éléments remplaçants ou peu expérimentés.

Si Corentin Tolisso représente la figure émergente de cet automne dans l'entrejeu des Bleus, Adrien Rabiot pourrait avoir une carte à jouer, par exemple au poste de sentinelle.

En charnière centrale, Laurent Koscielny, absent de l'entraînement dominical (soins), devrait laisser sa place à Raphaël Varane (ménagé vendredi), qui serait associé à Samuel Umtiti, voire Presnel Kimpembe pour sa première cape, au coup d'envoi ou en cours de match. Alors qu'à droite, Christophe Jallet devrait être reconduit, Lucas Digne, qui avait marqué des points dans le bourbier bulgare d'octobre, pourrait suppléer Layvin Kurzawa dans le couloir gauche. Avant Steve Mandanda

L'Allemagne, adversaire de classe mondiale

l’Allemagne est championne du monde, première au classement FiIFA et a déroulé en qualifications pour le Mondial 2018 en Russie en étant la seule nation européenne à remporter ses 10 rencontres. Voilà pour le décor.

Les Allemands "ont de l'avance sur nous: ils ont l'habitude de jouer les grandes compétitions, d'aller en demi-finale et en finale, ils ont été champions du monde en 2014 en commençant en 2006", a souligné Deschamps.

Son homologue Joachim Löw lui a rendu la politesse, en parlant de l'Angleterre (0-0 à Wembley vendredi) et de la France comme de "mètres étalons". "Je considère que la France est un peu meilleure que l'Angleterre", a-t-il même ajouté, grâce notamment à "une attaque et un milieu de terrain extrêmement rapides".

N'empêche : si Löw a aussi quelques grands absents (Neuer, Boateng, Müller), il possède une Mannschaft qui mélange la "classe mondiale" sacrée au Brésil en 2014 (Hummels, Kroos, Khedira, Özil, Götze) et la "classe biberon" vainqueur de la Coupe des Confédérations en juillet (Ter Stegen, Kimmich, Rüdiger, Draxler, Werner etc.).

Les Bleus s'attellent à leur devoir d'allemand : un examen blanc certes, mais un sacré examen quand même.

Record d’affluence en vue pour les Bleus

Selon RMC Sport, 2.217 supporters de l’équipe de France seront à Cologne pour le match amical de l’équipe de France contre l’Allemagne. Un record pour un match (amical ou de qualification) des Bleus à l’extérieur.

L'ancien international Patrice Loko (c), le journaliste Germain Arrigoni (g) et le commentateur Jean-Pierre Blimo (d) animeront France Bleu avec les Bleus lors d'Allemagne-France © Radio France -

