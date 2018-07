Une 2e victoire en 2 matches amicaux pour les Verts ! Après le succès 7-0 contre Andrézieux-Bouthéon, ils se sont imposés 1-0 face à l'Olympique de Marseille hier grâce à un penalty d'Arnaud Nordin, devant 7000 personnes à Clermont-Ferrand.

Mathieu Debuchy : "Cela met dans le rythme après pour les Marseillais c'est la même chose, ils sont en préparation. Avec de la fatigue chez les deux équipes mais c'est toujours important d'avoir la petite victoire au bout. C'était notre premier match pour certains et il faut retrouver le rythme. Pas évident parce qu’on bosse pas mal à l'entrainement et il y a toujours un peu de fatigue dans ces matches de préparation. On a pas mal travaillé le bloc équipe, l'animation défensive. C'est bien de ne pas avoir pris de but dans ces deux matches."

Mathieu Debuchy au micro de France Bleu Copier

Prochaine rencontre de préparation la semaine prochaine face à Bordeaux, mercredi à Andrézieux.