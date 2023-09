Amical : dominateur mais inefficace, le FC Metz est tenu en échec par le FC Bâle (1-1)

Face aux clubs étrangers, le FC Metz est donc toujours invaincu cette saison. Après le Racing Luxembourg, le Standard de Liège, et Heereenven lors de la préparation estivale, les Grenats ont profité de la trêve internationale pour accueillir le FC Bâle. Face aux Suisses, le promu lorrain s'est montré très offensif, mais il n'a pas su concrétiser sa domination (1-1). Mais certaines recrues se sont mis en évidence.

Elisor a marqué...des points en première période

Pour entamer la rencontre et priver de ses internationaux, le staff messin a aligné une équipe sans réelle surprise, avec Guillaume Dietsch dans les cages, Kévin N'Doram en charnière centrale et un milieu de terrain en manque de temps de jeu en L1 (Atta, Maïga et N'Guessan) et la première sortie en attaque de la recrue colombienne Oscar Estupinan.

Dès les premiers instants de cette rencontre amicale, et un peu à l'image des premiers matchs de la saison en Ligue 1, le FC Metz est incapable de prendre le jeu à son compte et la possession est suisse. Malgré cette domination technique du FC Bâle, la première occasion de la partie est lorraine : sur un centre venu de la droite signé Koffi Kouao, Simon Elisor reprend le ballon au premier poteau et oblige le portier helvète à un arrêt réflexe (4').

Au fil des minutes, le jeu s'équilibre et le FC Metz se montre plus confiant dans sa capacité à garder le ballon, grâce notamment à l'apport technique de Atta et N'Guessan dans l'entre jeu.

À la moitié de cette première période, suite à une belle récupération de balle messine, Simon Elisor, encore lui, est lancé en profondeur et à l'entrée de la surface de réparation, l'ancien attaquant de Seraing tente sa chance du gauche, mais le gardien du FC Bâle est vigilant sur sa ligne.

Une minute plus tard, juste avant la pause fraîcheur, Oscar Estupinan, jusqu'ici discret, se met enfin en évidence. Dans la zone de vérité, le Colombien tente une frappe soudaine du gauche qui passe juste au-dessus du but suisse. Bien tenté et sur cette action, on a senti que la nouvelle recrue messine avait l'instinct du buteur !

Peu avant la demi-heure de jeu, le FC Metz est enfin récompensé de ses efforts : sur un coup franc côté droit tiré par Joël Asoro, Simon Elisor réussit une jolie reprise de volée en pivot qui surprend le gardien helvète (1-0 ; 29').

Après cette ouverture du score, le FC Metz se relâche et la formation suisse en profite pour égaliser, grâce à un contre rapide et ponctué d'une frappe enveloppée de Jonathan Dubasin, qui ne laisse aucune chance au portier grenat Guillaume Dietsch (1-1 ; 36')

Piqués au vif, les Grenats se reprennent, mais ni Simon Elisor ni Estupinan ne parviennent à tromper le gardien du FC Bâle. Avec un peu d'efficacité devant les cages adverses, le FC Metz aurait dû mener à la pause face aux Suisses !

En début de seconde période, dans un 11 inchangé, le FC Metz remet son emprise sur les débats ! Sur un coup franc excentré, côté droit, Matthieu Udol tente sa chance au second poteau, mais sa frappe passe à côté (49').

Trop d'occasions lorraines gâchées après la pause

Sur le flanc gauche messin, le trio Udol-Atta-Asoro commence à avoir quelques belles affinités : Arthur Atta, d'une frappe enroulé du droit, après un service astucieux de l'attaquant suédois, est tout proche de trouver le cadre suisse (53').

Peu après l'heure de jeu, sur un corner messin, le Forbachois Joseph N'Duquidi, tout juste entré en jeu, trouve le poteau suisse sur une belle tête.

Les occasions lorraines se multiplient en seconde période, mais le FC Metz ne parvient pas à reprendre l'avantage : peu après la seconde pause, fraîcheur du match, Ibou Sané qui a remplacé Asoro, fait preuve d'un excès d'individualisme, en oubliant Elisor et Estupinan mieux placés, et la frappe du Sénégalais passe à côté (71').

À 10 minutes de la fin, coach Bölöni fait tourner son équipe (Estupinan, Kouao, Elisor et N'Doram) et lance dans le grand bain, plusieurs pensionnaires du centre de formation messin !

Avec tous ces changements, plus rien ne sera marqué entre Lorrains et Suisses. Score final : un a un !

Le FC Metz retrouvera la Ligue 1, dans huit jours, par un déplacement périlleux sur la pelouse du RC Lens, deuxième la saison passée, mais dans le dur, depuis août dernier et la reprise du championnat, avec un seul petit point au compteur. À suivre bien entendu sur France Bleu Lorraine, le samedi 16 août dès 20 h 30, avec le grand retour, notez-le, de l'après-match, avec vos réactions au 0387521313.