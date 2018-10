Eugénie Le Sommer a inscrit le troisième but des bleues à Grenoble

Grenoble, France

À moins d'un an de la coupe du monde féminine, organisée en France (7 juin - 7 juillet), dont Grenoble sera une des villes hôtes, les Bleues affrontaient le Cameroun au stade des Alpes, devant 8.000 spectateurs.

Quelques jours après avoir battu l'Australie à Saint-Étienne, les Françaises ont remis ça contre une équipe Camerounaise 49e du classement mondial, et dont certaines joueuses ne sont arrivées qu'au dernier moment après avoir eu des problèmes de visa.

Les Bleues font la différence en 20 minutes, avant et après la pause.

Dominatrice dès les premières minutes, l'équipe de France tarde à ouvrir le score, et doit pour cela attendre la 38e minute et un coup franc d'Eugénie Le Sommer repris par Griedge Mbock Bathy. Juste avant la pause Kadidiatou Diany, sur corner, permet aux Françaises de rejoindre les vestiaires avec deux buts d'avance.

En début de deuxième mi-temps les Bleues gardent le rythme, et inscrivent trois nouveau buts par Eugénie Le Sommer (46e), et Kenza Dali qui s'offre un doublé (54e et 60e) quelques minutes seulement après son entrée en jeu. 5-0 après une heure de jouée, le score était fait, mais la France marquera une dernière fois, à la 87e sur pénalty, à nouveau par Griedge Mbock Bathy.

Prochain match amical pour les Françaises, le 10 novembre, contre le Brésil à Nice.