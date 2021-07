Amical : l'US Orléans s'impose sans forcer face à Saint-Pryvé pour son dernier match de préparation

L'US Orléans s'est imposée 5 à 0 ce vendredi soir à la Source face à Saint-Pryvé-Saint-Hilaire, en National 2, pour son dernier match amical. Timothé Nkada a marqué un doublé, Estéban Lepaul, Carnéjy Antoine et Tidiane Keita ont chacun inscrit un but. Place maintenant au National le 6 août.

Une bonne note pour la fin de préparation. L'US Orléans s'est imposée avec la manière 5 à 0 ce vendredi soir au stade de la Source face à Saint-Pryvé-Saint-Hilaire (National 2), pour son dernier match amical de préparation avant la reprise du National la semaine prochaine.

Les nouvelles recrues se sont illustrées, à l'image de Timothé Nkada qui a inscrit un doublé et d'Estéban Lepaul qui a aussi marqué un but. Tidiane Keita et Carnéjy Antoine ont eux aussi planté. De bon augure pour la suite.

Premier match de championnat la semaine prochaine

Les Orléanais comptent donc deux victoires, un nul et trois défaites sur leurs six rencontres amicales. Ils ont donc maintenant rendez-vous avec le championnat le 6 août prochain, à Laval face au Stade Lavallois. Premier match à domicile, à la Source, le 13 août face à Concarneau.

Des matches que vous pourrez suivre, comme chaque saison, en direct et en intégralité sur France Bleu Orléans.