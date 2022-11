Amical : le Stade Lavallois gagne contre Saint-Brieuc mais perd Julien Maggiotti

Eliminés en Coupe de France dès le 7e tour, les footballeurs du Stade Lavallois ont disputé un match amical ce vendredi midi, pour remplacer le match du 8e tour qui aurait eu lieu ce week-end. Face au Stade Briochin (dernier de national), les Tango ont ouvert le score dès la 7e minute de jeu. Une reprise de la tête de Zakaria Naidji sur un centre d'Edson Seidou.

Quelques minutes plus tard, Julien Maggiotti pousse un cri dans la surface de réparation. Le milieu de terrain et meilleur buteur lavallois vient de se faire mal au genou. Il reste plusieurs minutes au sol avant de se relever et d'être remplacé. L'inquiétude est palpable au sein du staff lavallois. Des examens approfondis en diront davantage sur la nature de la blessure alors que débute la trêve liée à la Coupe du monde au Qatar.

Une blessure qui a refroidi l'équipe lavalloise. Aucun autre but n'est inscrit dans ce match très amical. Place désormais à deux semaines de congés pour les joueurs et le staff du Stade Lavallois.

Feuille de match

Le Stade Lavallois bat le Stade Briochin, 1-0 (mi-temps : 1-0).

But pour Laval : Naidji (7').

Laval 1e M.T : Châtelain - Baudry, Cros, Goncalves - Gonçalves, Roye, Maggiotti (Sylla), Sanna, Seidou - Durbant, Naidji.

Laval 2e M.T : Châtelain - Da, Tavares, Goncalves - Perrot, Tapoko, Sylla, Adeoti, Duterte - Durbant (Mupemba), Da Silva.