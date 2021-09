Amical : malgré un effectif jeune et remanié, le TFC bat Pau (3-2)

Avant de reprendre le championnat le 13 septembre au Havre, le Toulouse Football Club, invaincu en Ligue 2, affrontait en amical ce vendredi 3 septembre les voisins du Pau FC, septièmes de L2, sur la pelouse de Tarbes.

Menés 2-1, les Violets inversent la tendance

Philippe Montanier avaient surtout décider de faire tourner son effectif avec seulement quelques cadres du championnat comme Spierings, Van den Boomen, Healey ou Onaiwu. Ce sont les jeunes Thomas Himeur (20 ansà) et Guillaume Restes (16 ans) qui ont gardé les cages toulousaines, une mi-temps chacun.

Ce sont les Palois qui ouvrent le score et font le break même à la 32ème minute. Les Violets réduisent le score via Rhys Healey deux minutes plus tard. Toulouse est mené en revenant des vestiaires.

Le TFC trouve la ressource pour marquer deux buts consécutifs en seconde mi-temps. Mamady Bangré (50e) puis Branco Van den Boomen (58e) permettent en moins de dix minutes de reprendre la main et de remporter la rencontre.