DIRECT - Suivez le match de l'équipe de France face à l'Ukraine

C'est reparti pour l'équipe de France ! Les Bleus débutent ce mercredi une nouvelle série de trois matchs internationaux. Pour ce premier volet, ce soir à 21h10, les joueurs de Didier Deschamps accueillent l'Ukraine lors d'un match amical au stade France. La rencontre aurait dû avoir lieu le 27 mars dernier et avait été annulé en raison du confinement général.

Le sélectionneur des Bleus a convoqué 24 joueurs dont Paul Pogba, qui signe son retour après avoir été absent depuis juin 2019 pour blessure, puis coronavirus. Didier Deschamps a également rappelé le jeune Rennais Eduardo Camavinga, 17 ans.

Les joueurs et les supporters ont tous en mémoire la dernière rencontre entre les deux équipes. En 2013, alors qu'ils avaient perdu le match aller 2-0 lors des barrages qualificatifs pour le Mondial 2014, les Bleus étaient condamnés à l'exploit sous peine de rater la coupe du monde au Brésil. Le miracle eût lieu le 19 novembre 2013 : grâce à un doublé de Mamadou Sakho puis un but de Karim Benzema, les Français se qualifiaient et livraient par la même occasion un match qui restera longtemps gravé dans les esprits.

Les Bleus vont affronter une équipe ukrainienne très amoindrie. Le sélectionneur Andreï Chevtchenko n'a pas une tâche facile puisqu'il doit composer un groupe en faisant avec de nombreuses absences pour blessures et coronavirus. Deux joueurs ont été testés positifs, quatre joueurs, évoluant au Shakhtar Donestk, sont cas contact et donc à l'isolement, et six autres sont blessés.

Chez les Français, Didier Deschamps a dû composer sans Adrien Rabiot et Léo Dubois, tous deux à l'isolement après avoir été identifiés comme cas contact.