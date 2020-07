Amical TFC-Pau : Patrice Garande va surveiller de près ses attaquants

De retour d'un stage raccourci en Catalogne, le TFC a fait un match nul 3-3 contre Sète la semaine dernière. Un match après une intense préparation physique et un gros travail fait au niveau défensif. "Je n'attache pas beaucoup d'importance au premier match qu'on a fait. On avait deux objectifs : ne pas blesser les joueurs suite au confinement et les préparer. Il fallait que tous les joueurs connaissent les principes de jeu défensifs lors du stage à Navata. Donc pour le premier match, j'attends juste que tous les joueurs se comportent bien sur le plan défensif. J'ai été satisfait de ce que j'ai vu. Vous allez me dire qu'on a pris trois buts mais on a fait deux passes décisives à l'adversaire", explique le coach Patrice Garande.

Patrice Garande : "Il y a deux sortes d'attaquants"

Pour ce deuxième match, nouvel objectif : s'exprimer sur le plan offensif. "Cette semaine a été axée sur le ballon et l'animation offensive. Je veux une progression, qu'on soit meilleur sur le plan technique et qu'on commence à marquer des buts. J'ai beaucoup insisté là-dessus. Marquer des buts, marquer des buts, marquer des buts... Moi j'aime le foot quand il est efficace. Il faut être méchant dans les deux surfaces. Pour défendre mais pour marquer aussi. J'avais dix attaquants sur la dernière séance qu'on a faite je leur ai dit qu'il y a deux sortes d'attaquants : ceux qui marquent et ceux qui ne marquent pas. _Vous ne pouvez pas traverser une séance sans marquer et avoir le sourire le lendemain. Cela n'existe pas_"; ajoute le coach.

45 minutes de jeu pour chacun

Patrice Garande va également, au fil de ces matches amicaux, affiner son groupe : "Tout le monde va jouer 45 minutes contre Pau. Contre Bordeaux, peut-être que je laisserais une équipe une heure. Contre Rodez, c'est sûr qu'il y aura une équipe qui jouera une heure et contre Niort, il y aura une équipe qui jouera 90 minutes et déjà un groupe qui sera presque en configuration de la première journée de championnat qui viendra après."

Les infos pratiques avant TFC-Pau

Le coup d'envoi sera donné au stade de Sède à Saint-Gaudens à 19 heures. Les portes du stade ouvriront à 17h30 et les billets (8 euros, gratuit pour les moins de 16 ans) seront en vente uniquement sur place.