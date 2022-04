Amiens se contente du nul à domicile contre Bastia

Match nul entre Amiens et Bastia ce samedi à la Licorne dans un match marqué par très peu d'occasions de part et d'autres.

Les Amiénois qui ont d'abord posé le pied sur le ballon mais sans se procurer de sérieuse occasion, avec notamment un départ hors jeu de Chadrac Akolo.

Amiens plus dangereux à la demi-heure de jeu

De leur coté les Corses ont été très peu visibles en attaque avec une reprise en pivot qui est passée bien au dessus de la cage de Régis Gurtner à la 22ème.

Il a fallu attendre la demi heure de jeu pour voir les Amiénois se montrer enfin menaçants avec une tète de Zungu sur coup franc, un tir d'Akolo dans la surface, bloqués par le gardien corse Placide. Puis un tir enroulé de Tolu sur une talonnade d'Akolo à la 34ème minute au-dessus de la cage corse.

Le nul au bout de l'ennui

Grosse frayeur à la 54éme pour Gurtner qui après un superbe arrêt a dégagé a bout portant sur le dos de l'attaquant bastiais Santelli. Le ballon a pris la direction du but amiénois et sauvé sur la ligne par la défense amiénoise. Le but gag n'était pas loin.

Très peu d'espaces pour les amiénois face à la 4ème défense de Ligue 2. En face Santelli sur un contre a tiré sur Régis Gurtner. Après cela le rythme déjà faible a encore baissé et les occasions franches sont devenues inexistantes