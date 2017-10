Amiens - Bordeaux : le Stade Océane du Havre accueille son premier match de Ligue 1

Le Stade de la Licorne toujours pas "praticable", c'est au Stade Océane du Havre que se jouera le match Amiens - Bordeaux, ce samedi. L'enceinte normande recevra pour la première fois de sa jeune histoire un match de Ligue 1. Celui comptant pour la dixième journée du championnat.

L'histoire retiendra que le premier match de Ligue 1 au Stade Océane n'aura pas été joué par le HAC, mais par Amiens et Bordeaux. En effet, alors que le Stade de la Licorne fait toujours l'objet d'une enquête après l'effondrement d'une barrière le 30 septembre dernier, c'est dans l'enceinte normande que se jouera la dixième journée de Ligue 1, entre le club picard et son adversaire bordelais, ce samedi 21 octobre (20h).

Amiens - Bordeaux, un tarif unique !

Pour cette rencontre, les dirigeants amiénois ont eu la bonne idée d'offrir le déplacement à tous leurs abonnés, ainsi qu'un sandwich et une boisson. Le club a ainsi réservé plus de 50 bus pour assurer le voyage. Pour les autres, et notamment pour les spectateurs normands qui voudraient assister à la rencontre, un tarif unique et peu onéreux a été mis en place : 10 euros.

Le retour de Manzala !

Cette rencontre sera l'occasion pour les amoureux du HAC de revoir Harrison Manzala évoluer sur la pelouse du Stade Océane. L'attaquant amiénois, parti en Picardie à l'été 2016, a déjà disputé huit matchs et délivré une passe décisive cette saison, en Ligue 1. Issu du centre de formation du Havre AC, il a évolué quatre saisons en Ligue 2 avec son club formateur (2012-2016).

Amiens possède quatre anciens havrais dans son effectif : Harrison Manzala, Régis Gurtner, Prince Gouano et Guessouma Fofana.