Amiens revient à Reims, là où l'aventure Ligue 1 a commencé

Amiens, France

Amiens de retour ou l'aventure Ligue 1 a débuté ! C'était à Reims, le 19 mai 2017. Au bout du suspens, sur une ultime frappe d'Emmanuel Bourgaud l'ASC décrochait pour la toute première fois une place au sein de l'élite du foot Français. Samedi pour le compte de la 27ème journée de championnat les amiénois reviennent donc pour la première fois depuis ce match historique au stade Auguste Delaune. Le contexte a changé mais les souvenirs des supporters de l'ASC restent bien sûr très présents.

J'en ai encore des frissons aujourd'hui. Jean, supporter de l'ASC

Un peu comme pour des grands rendez vous de l'histoire les supporters se rappellent précisément où ils étaient ce vendredi soir du 19 mai 2017 à 22H21 au moment où Emmanuel Bourgaud a envoyé le ballon dans le but champenois. Certains étaient au stade Delaune et se remémorent leur explosion de joie de la 96ème minute. "On y croyait plus", raconte Jean toujours parcouru de frissons lorsqu'il se replonge dans ses souvenirs. Maxence lui avait suivi le match sur écran géant à la Licorne. "Il y avait un léger décalage, on suivait aussi sur nos téléphones et quelqu'un derrière a commencé à crier on est en ligue 1", se souvient le jeune homme.

Les souvenirs des supporters de l'Amiens SC Copier

"On y pensera très certainement juste avant le match de samedi", prédit Pierre-Antoine mais les supporters, dans leur grande majorité se tournent plus vers l'avenir que vers les souvenirs. "Le contexte a changé, Amiens doit sauver sa peau en Ligue 1 contre une très belle équipe de Reims", observe William. Les supporters d'Amiens qui se sont rassurés le week-end dernier à domicile avec la victoire de leur équipe contre Nice (1-0). Une manière d'aborder plus sereinement ce déplacement sur la pelouse du désormais cinquième de Ligue 1.

Les souvenirs d'Emmanuel Bourgaud

Contacté par France Bleu Picardie avant ce nouveau déplacement à Reims, l'ex milieu de terrain de l'Amiens SC, Emmanuel Bourgaud, le héros du 19 mai 2017 raconte qu'on lui parle encore beaucoup de ce but de la délivrance. "C'était un immense joie, un grand bonheur", se rappelle l'actuel joueur du Red-Star en Ligue 2.