Amiens SC : à 36 ans, Christophe Jallet prend sa retraite

Le défenseur Christophe Jallet, seize sélections avec l'équipe de France, annonce ce vendredi qu'il raccroche les crampons, à 36 ans, après une dernière saison avec Amiens tronquée par le coronavirus. "Toutes les bonnes choses ont une fin et il est venu pour moi le temps de raccrocher, d'arrêter ce qui m'a toujours guidé et fait vibrer", a déclaré le néo-retraité dans une déclaration transmise au syndicat des joueurs (UNFP).

Après Florent Balmont et Matthieu Bodmer, c'est une troisième figure emblématique du Championnat qui arrête, cet été. Passé par Lorient (2009-2014), Lyon (2014-2017) ou encore Nice (2017-2019), le natif de Cognac s'est taillé un palmarès avec le Paris-Saint-Germain où, entre 2009 et 2014, il accumule deux titres de champion de France (2013, 2014), une Coupe de France (2010) et une Coupe de la Ligue (2014). Christophe Jallet a également occupé le couloir droit dans la défense des Bleus à seize reprises, entre 2012 et 2017.

Il a appartenu au groupe qui s'est incliné en finale de l'Euro-2016 en France, sans toutefois entrer en jeu durant la compétition. Il a joué sa dernière saison avec Amiens, qu'il a rejoint en 2019. Le club picard a terminé avant dernier de la saison arrêtée par la pandémie de coronavirus mais conteste sa relégation.

"C'est sûr, le terrain va me manquer. Mais je m'estime extrêmement chanceux d'avoir pu vivre autant d'émotions, autant de bons moments et, surtout, d'avoir pu rencontrer tellement de belles personnes grâce au football. Quel bonheur et quelle fierté quand je regarde le chemin parcouru!", assure le joueur formé à Niort.