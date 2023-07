Amiens SC : Abdoul Fessal Tapsoba prêté par le Standard de Liège

Et de 3. Après les défenseurs Sébastien Corchia et Kylian Kaïboué, venus de Nantes et de Bastia, c'est en attaque que l'Amiens SC se renforce pour la saison 2023-2024.

Abdoul Fessal Tapsoba, attaquant burkinabé de 21 ans, est prêté une saison à l'ASC par le Standard de Liège, qui évolue en première division belge, annonce le club ce samedi matin. Prêté la saison dernière au Sheriff Tiraspol, en Moldavie, Abdoul Fessal Tapsoba compte 19 sélections avec le Burkina Faso, avec lequel il a marqué 5 buts. Il a également disputé 7 rencontres de Ligue Europa et d'Ligue Europa Conférence.

Au rayon des départs, seuls Mattéo Xantippe (vers Grenoble) et Georges Ilenikena ont quitté le club.

Pour l'Amiens SC, la saison de Ligue 2 reprend le samedi 5 août par la réception au stade de la Licorne de Quevilly-Rouen. Les amiénois doivent auparavant disputer une série de matchs amicaux, le premier le vendredi 14 juillet contre le Racing Club de Lens.