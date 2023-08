Amiens SC : Antoine Leautey prolonge son contrat jusqu'en 2026

Antoine Leautey sera bien Amiénois cette saison. L'attaquant français, auteur de 4 buts et de 6 passes décisives l'an dernier, prolonge son contrat à l'Amiens SC jusqu'en 2026.

Arrivé à l'été 2022 de Gil Vicente au Portugal et convoité depuis plusieurs semaines par de nombreux autres clubs, Antoine Leautey a donc choisi de continuer à porter les couleurs noires et blanches. "Antoine s'est imposé comme un élément crucial de l'équipe. Son engagement sur le terrain et son amour pour les couleurs amiénoises sont incontestables, et nous sommes ravis de voir cette aventure se prolonger", dit l'Amiens SC sur son site internet.

Actuellement troisième du championnat de Ligue 2 après deux journées et deux victoires, l'Amiens SC affronte Bastia ce samedi 19 août à 19h, au stade de la Licorne. Un match à vivre sur France Bleu Picardie.