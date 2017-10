Amiens SC contre Bordeaux se jouera au Havre

Le match de foot de ligue 1 entre l'ASC et Bordeaux aura lieu au stade Océane au Havre. La préfecture de la Somme n'a pas donné son feu vert pour que la rencontre ait lieu au stade de la Licorne après l'accident du 30 septembre. 29 personnes avaient été blessées.

Le match entre l'Amiens SC et Bordeaux qui devait se jouer le 21 octobre au stade de la Licorne ne pourra pas avoir lieu dans la Somme. C'est cet après-midi que la décision sera officialisée par la préfecture de la Somme et les dirigeants du club amiénois. Les autorités n'ont pas donné le feu vert pour que le match ait lieu à la Licorne. Les conditions de sécurité ne sont pas remplies. La rencontre aura finalement lieu au stade Océane du Havre et non à Caen comme envisagé dans un premier temps.

Le 30 septembre dernier, la tribune des supporters de Lille avait cédé peu après le début de la rencontre. Le LOSC avait marqué un but et les supporters s'étaient précipités contre la barrière qui avait cédé. 29 personnes avaient été blessées.