Amiens SC - Des banderoles contre les dirigeants sur la rocade !

La colère des supporters de l'Amiens SC n'est pas retombée. Malgré la trêve internationale le kop Tribune Nord Amiens n'a toujours pas digéré la fin du mercato et le très mauvais début de saison du club amiénois 17e en Ligue 2. Plusieurs banderoles ont ainsi été déployées sur les ponts surplombant la rocade sud entre Dury et Glisy. Les automobilistes ont pu y lire "Luigi, Joannin, Williams, la grande vadrouille...", "J'ai raté le mercato Chef", "mauvais timing ou amateurisme!" , "L'ASC cet éternel petit club... à cause de vous", "Mercato raté: Fax, Covid, Apéro" ou encore "Mercato en fonction de tes profits Williams casse-toi!". Une action sur laquelle le président de Tribune Nord Amiens Dylan Vacossin s'est expliqué sur France Bleu Picardie

"L'impression d'être pris pour des cons!"

"Cette action pacifique et sans insulte a pour but de faire réagir le club, de lui faire prendre conscience de la situation. On est le 12e homme on a un rôle à jouer en tribune comme à l'extérieur du stade. On voulait vraiment _viser la gestion interne du club_, et on se tient prêt à aller à la rencontre des dirigeants pour en discuter de vive voix. Quand on voit les résultats actuels on ne comprend pas comment on peut rester sur un mercato bâclé, c'est pour nous inadmissible. Il y a toujours de faux espoirs, de fausses excuses, trop c'est trop. Il y a un ras-le-bol de tous les supporters de l'Amiens SC, on est à bout! Excusez moi du terme mais on a vraiment l'impression d'être pris pour des cons!"

Le kop Tribune Nord Amiens a annoncé qu'il continuera à encourager l'équipe contre Grenoble lors du prochain match de Ligue 2 à la Licorne ce samedi 17 octobre

