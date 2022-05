Amiens SC - Emmanuel Bourgaud: "Cinq ans après, ça reste un truc de fou!"

A 34 ans, Emmanuel Bourgaud a beau poursuivre sa carrière comme capitaine des Herbiers en Vendée (Nat.2), le milieu de terrain restera pour l'éternité le héros de la montée historique de l'Amiens SC en Ligue 1 grâce à son but légendaire inscrit à la 96e minute au stade Auguste Delaune de Reims (2-1) le 19 mai 2017... il y a cinq ans déjà.

"Ça restera à vie!"

"Aujourd'hui quand on me parle d'Amiens, on me parle immédiatement de ça, du but de la montée" explique Emmanuel Bourgaud. "Cinq ans après, même dans mon équipe, on me pose encore beaucoup de questions... "Comment ça s'est passé ton but?"... "Pourquoi t'étais positionné à cet endroit là quand le ballon est arrivé?" Et moi je réponds que c'est l'instinct, que lorsque le ballon est venu à moi je ne me suis pas posé de questions, mais c'est vrai qu'on m'en parle encore souvent. Et il m'arrive de le revoir car je reçois une petite alerte quand on m'identifie sur les réseaux sociaux, donc ça me permet de passer trente secondes sur cette vidéo. Ce but je ne l'oublierai jamais, ça restera à vie!".

"Pas beaucoup de buts comme ça dans une vie!"

"Aujourd'hui ça reste encore un truc de fou! Des buts comme cela à la dernière seconde pour une montée il n'y en a pas beaucoup dans une vie, et moi j'ai eu l'occasion de le marquer ce but! Ce petit coup du destin a été aussi important pour moi puisqu'il m'a permis de découvrir ensuite la Ligue 1 avec Amiens" confie avec fierté le milieu de terrain qui participera en 2017/2018 à 17 matches dans l'élite du football français avec les "braqueurs" de Christophe Pélissier, avant de poursuivre sa carrière au Red Star puis aux Herbiers.

"Amiens mon club de coeur

A 34 ans, Emmanuel Bourgaud est aujourd'hui capitaine de l'équipe vendéenne, 8e de son groupe en National 2. "Je suis très content car je fais une saison complète sans blessure donc j'espère que ça va continuer. J'essaye de rester décisif pour le club dans lequel je joue" explique le natif d'Angers qui continue de suivre à distance le parcours d'Amiens en Ligue 2. "Malgré une saison compliquée le principal était le maintien, ils ont su l'obtenir en espérant dans les années futures qu'ils puissent remonter le plus rapidement possible en Ligue 1. Amiens c'est mon club de coeur, je le suis toujours, j'y ai passé trois superbes saisons avec deux montées et un bon maintien en Ligue 1."

Avec en point d'orgue cette folle soirée du vendredi 19 mai 2017. "Si je devais garder une seule image c'est la communion avec le public et l'équipe à la fin du match dans le stade Auguste Delaune et la fête sur le terrain. Cinq ans déjà, ça passe tellement vite... c'était magnifique!"