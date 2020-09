Amiens SC - La campagne de remboursement des abonnements est lancée

Depuis ce jeudi 10 septembre, les abonnés ASC 2019/2020 ayant choisi le remboursement des cinq matchs à domicile non joués en Ligue 1 la saison dernière pour cause de Covid-19 peuvent se rendre aux guichets du stade de la Licorne. Plus de mille supporters sont concernés.