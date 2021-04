Amiens SC - Le gardien Régis Gurtner réfléchit à un départ!

Les déclarations à coeur ouvert de Régis Gurtner sur le plateau de Bein Sports risquent de créer une onde de choc à l'Amiens SC. Emblématique gardien de but du club picard depuis 2015, l'alsacien (34 ans) sous contrat jusqu'en 2023, n'écarte pourtant pas l'hypothèse d'un départ en fin de saison.

Gurtner: "Très clairement je suis en réflexion"

« Très clairement, je suis en réflexion depuis quelques temps. Il y a déjà pas mal d’opportunités qui s’ouvrent à moi, en France. Je n’ai pas trop réfléchi à l’étranger. Je réfléchis au projet club. C’est une discussion que j’aurais avec mon président."

Amiens est un club auquel j’ai donné beaucoup et aujourd’hui le projet mis en place au début de saison, c’est comme si on m’avait presque menti - Régis Gurtner

"Il me reste deux années de contrat, Amiens est un club auquel j’ai donné beaucoup et aujourd’hui le projet mis en place au début de saison, c’est pas comme si on m’avait menti mais presque. J’aurais besoin en fin de saison d’avoir une discussion avec le président. J’aime trop le club, je suis trop honnête et franc. Le club a eu du mal à se remettre de la descente. Après il y a des promesses qui ont été faites en début de saison, de faire une belle équipe. Une belle équipe a été faite mais honnêtement ça a été très dur cette saison.»

"J'ai envie de jouer en Ligue 1"

Même si Régis Gurtner se dit persuadé " qu'Amiens est l'un des clubs en France les plus sains financièrement", et qu'il salue la gestion du président de l'Amiens Bernard Joannin - "quelqu'un en qui j'ai une énorme confiance", l'ancien gardien de Strasbourg pourrait à 34 ans être tenté par un nouveau défi. "J’ai envie de jouer en Ligue 1. Tant que je me sens bien dans la tête, les jambes, et que je prends du plaisir, je ne me fixe pas de limite."

D'ici là Régis Gurtner et les amiénois, 14e avec 37 points, devront encore assurer leur maintien en Ligue 2. Prochain match ce dimanche 11 avril (19h) face à Rodez à la Licorne.