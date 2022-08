Amiens SC : le président du club hausse le ton dans le dossier Aliou Badji

C'est un feuilleton qui dure depuis de la fin de saison dernière et qui pourrait encore durer quelque temps. L'attaquant de l'Amiens SC, Aliou Badji est annoncé sur le départ depuis le printemps. Si l'ASC, qui s'était fait prêter le joueur la saison dernière, a levé son option d'achat, le Sénégalais de 24 ans, meilleur buteur du club en 2021-2022 (13 buts), aimerait rejoindre l'AJ Auxerre, tout juste promu en Ligue 1.

Officiellement blessé pendant la préparation, Aliou Badji avait loupé les deux premières rencontres de Ligue 2 contre Metz et Annecy. Samedi, après avoir repris l'entraînement dans la semaine, il devait être présent sur le terrain à Sochaux. Mais à une heure de la rencontre, son nom n'apparaît pas sur la feuille de match. A l'issue de la rencontre, les dirigeants du club expliquent à France Bleu Picardie qu'il s'agit de leur propre décision. Mais ce lundi matin, dans une série de publications sur Twitter, le président de l'ASC, Bernard Joannin, laisse entendre que le joueur a refusé de jouer samedi soir.

"Aliou n'adopte pas une bonne attitude, contrairement à des joueurs comme Formose Mendy (encore dans l'effectif), ou encore Serhou Guirassy (parti au Stade Rennais à l'été 2020) avant son départ, d’ailleurs je lui conseille de s’en inspirer.", explique Bernard Joannin. "En refusant de porter le maillot pour jouer, il va du reste à l'encontre de ses intérêts et des intérêts de l’Amiens SCaussi. Un joueur doit jouer pour faire valoir sa capacité à évoluer au plus haut niveau. (Il a sa) place avec l’équipe, nous ferons tout pour que son retour se passe bien. Avoir une bonne et juste attitude, facilitera grandement son transfert."

Le président de l'ASC qui explique aussi que son club "restera ferme" sur le prix fixé pour le transfert d'Aliou Badji à l'AJ Auxerre. Les Auxerrois qui devraient d'ailleurs recruter à ce poste d'attaquant l'ancien Bordelais M'Baye Niang, selon les informations de nos confrères de France Bleu Auxerre.