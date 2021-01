Amiens SC : "les entraîneurs sont les grands perdants des mercatos", selon Oswald Tanchot

C'est parti pour un mois de négociations en coulisse, d'achat et de vente. Le marché hivernal des transferts du football s'ouvre ce samedi et sera clos le le 1er février. Une période d'instabilité assez peu appréciée par l'entraîneur de l'Amiens SC, Oswald Tanchot.

"De toute façon depuis que je suis entraîneur j'ai toujours craint les mercatos, j'ai toujours eu le sentiments que les entraîneurs en étaient les grands perdants. D'une façon générale, dans le football il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce qu'il y ait beaucoup de mouvements. C'est l'écosystème du football aujourd'hui", observe le technicien de l'équipe picarde actuelle dixième de Ligue 2.

Je vois des effectifs qui ont cinquante joueurs. Cinquante joueurs ! Ou est la cohérence ? A quoi ça sert ? On joue à onze ! J'ai vu qu'il y a dix-sept joueurs en prêt dans certains clubs, des transferts avec des prêts en contre partie. C'était beaucoup plus simple avant et je pense que c'est une mauvaise évolution du football parce que ça génère de l'argent, des revenus et les mercatos servent surtout aux agents.

"Les entraîneurs nous on est plutôt dans la volonté de bâtir et de construire donc on est un peu seuls par rapport à tout ça", poursuit Oswald Tanchot qui se dit tout de même satisfait du fait que le président de l'Amiens SC, Bernard Joannin soit "plutôt dans la stabilité aussi." Même si le coach de l'ASC concède aussi que certaines choses sont inéluctables. "Un joueur qui est demandé par un grand club vous ne pouvez pas le garder."