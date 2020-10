Amiens SC - Oswald Tanchot encore dans la réflexion pour le poste d'entraîneur

En marge du match amical contre Chambly (1-1) ce vendredi 9 octobre sur un terrain annexe du stade de la Licorne, Oswald Tanchot a confirmé que rien n'est encore acté quant à sa nomination au poste d'entraîneur de l'Amiens SC en Ligue 2. "On est dans une période de réflexion. On discute, il y a eu des échanges, maintenant on va profiter du week-end pour réflechir à tout cela" a précisé le coach-adjoint qui assure l'intérim avec Romain Poyet depuis l'éviction de Luka Elsner le 28 septembre dernier.

Tanchot: "Luka Elsner m'encourage à prendre le poste"

"J'avais envie de vivre une belle aventure avec Luka, je pense que l'on retravaillera ensemble. Cela pourrait me freiner dans mon choix sauf que Luka avec qui je discute quasiment tous les jours au téléphone m'a très vite dit qu'il serait logique que je prenne la suite et il m'encourage même à le faire. Mais oui effectivement cela fait partie de la réflexion pour ne pas donner raison aux gens qui pensent que tout cela était prévu d'avance ce qui m'énerve au plus haut point" a déclaré l'ancien coach du Poiré-sur-Vie et du Havre.

Ce vendredi 9 octobre, l'Amiens SC a fait match nul (1-1) contre Chambly en match amical à la Licorne. Buts de Sunsjara (72e) pour Chambly et du sénégalais Moussa Konaté (76e) sur pénalty pour Amiens. Prochain match en Ligue 2 pour l'ASC contre Grenoble le 17 octobre à la Licorne. Match que le défenseur Molla Wagué, testé positif à la Covid-19 avec sa sélection du Mali, n'est pas sûr de pouvoir disputer.