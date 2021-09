Amiens SC - Philippe Hinschberger invité de La Tribune ce lundi 6 septembre sur France Bleu Picardie

Philippe Hinschberger (61 ans) sera présent dans les studios de France Bleu Picardie dans l'émission La Tribune ce lundi 6 septembre entre 18 et 19h. L'entraîneur de l'Amiens SC débattra avec Mathieu Dubrulle et ses polémistes du début de saison laborieux de son équipe 15e de Ligue 2, et du bilan du mercato avec le recrutement ces derniers jours de Mateo Pavlovic (ex Angers), et des milieux offensifs Kader Bamba (ex Nantes) et Matthieu Dossevi (ex Metz et Toulouse).

Posez vous aussi vos questions en direct à Philippe Hinschberger au 03.22.92.58.58. A gagner vos places pour le prochain match Amiens-Rodez le 11 septembre à la Licorne.