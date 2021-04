Amiens SC - Régis Gurtner au repos "pour raisons personnelles et de grande fatigue"!

Le président de l'Amiens SC Bernard Joannin s'est exprimé dans un communiqué sur l'absence actuelle de Régis Gurtner en Ligue 2. Officiellement blessé au mollet, le gardien amiénois n'a pas disputé les deux derniers matchs contre Chambly (0-2) et Valenciennes (3-0)

Gurtner ne participera pas aux prochains matchs en Ligue 2

"Pour des raisons personnelles et de grande fatigue, Régis Gurtner et l'Amiens SC ont pris la décision d'accorder une période de coupure au gardien amiénois afin de se ressourcer. Il ne participera pas aux prochains matchs, le temps de récupérer pleinement de ses capacités physiques. L'ensemble du club apporte tout son soutien à Régis et espère qu'il pourra revenir le plus vite possible dans les meilleures conditions"

Joannin : "L'avenir de Gurtner à Amiens n'est même pas un débat!"

Sur France Bleu Picardie, Bernard Joannin ajoute "ne pas vouloir faire de commentaire sur un domaine qui entre dans la vie privée des personnes, mais sachez que le club est derrière son gardien emblématique. Son avenir à Amiens n'est même pas un débat. Ce que l'on veut c'est que Régis nous revienne très rapidement en pleine santé, et il a besoin de repos"

Très nerveux depuis quelques semaines

Très nerveux depuis quelques semaines sur le terrain comme en dehors, Régis Gurtner s'en était pris à certains journalistes lors d'une conférence de presse lunaire le 19 mars, avant de livrer ses états d'âme et d'ouvrir la porte à un départ lors d'une émission sur BeIN Sports le 8 avril. "Il me reste deux années de contrat, Amiens est un club auquel j’ai donné beaucoup et aujourd’hui le projet mis en place au début de saison, c’est pas comme si on m’avait menti mais presque. J’aurais besoin en fin de saison d’avoir une discussion avec le président. J’aime trop le club, je suis trop honnête et franc. Le club a eu du mal à se remettre de la descente. Après il y a des promesses qui ont été faites en début de saison, de faire une belle équipe. Une belle équipe a été faite mais honnêtement ça a été très dur cette saison" avait alors déclaré le gardien emblématique de l'Amiens SC indiquant également "être en réflexion sur un départ d'Amiens en fin de saison".

Sans Gurtner jusqu'à la fin de saison?

Régis Gurtner (34 ans), au club depuis 2015, fait partie des "braqueurs" qui ont permis à Amiens de monter en deux ans du championnat National en Ligue 1, et d'y jouer durant trois saisons jusqu'à la relégation administrative du club suite à l'arrêt des championnats pour cause de coronavirus alors qu'Amiens était 19e du classement.

C'est donc sans Régis Gurtner que l'Amiens SC, 9e en Ligue 2, va poursuivre (et terminer ?) sa saison contre Ajaccio, Dunkerque, Guingamp, Niort, et Nancy. Le gardien alsacien est encore sous contrat à l'Amiens SC jusqu'en 2023.