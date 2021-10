Amiens SC - Régis Gurtner: "J'arrive tout doucement à me relever"

Mis au repos en fin de saison dernière pour "raisons personnelles et de grande fatigue", le gardien emblématique de l'Amiens SC Régis Gurtner (34 ans) semble revenir à son meilleur niveau malgré la 18e place de son équipe en Ligue 2

"Content d'être sur les terrains"

"Je vais bien aujourd'hui et je suis très content d'être de nouveau sur les terrains depuis le début de saison" confie le gardien de l'Amiens SC depuis 2015. "Je prends beaucoup de plaisir et j'arrive tout doucement à me relever et à me rapprocher de mon meilleur niveau. A moi aussi de ramener encore un plus car je suis le gardien d'une équipe 18e de Ligue 2 et je dois moi aussi constamment me remettre en question. En tous cas je me sens encore jeune dans la tête et j'ai envie de jouer encore longtemps".

"Etre prêts dans les têtes à jouer le maintien"

A la veille du match très difficile face au leader Toulouse, Régis Gurtner est conscient de la situation préoccupante de l'ASC, en position de barragiste avec seulement huit points et une seule victoire ( 2-0 à Guingamp le 14 août) depuis le début du championnat. "On se doit de travailler encore plus que les autres équipes pour sortir de cette situation dans laquelle on s'est mis tout seul. Il y a déjà un quart de la saison de passé. A cette place là, plus les matchs avancent et plus les ambitions vont être revues à la baisse. Je suis de nature optimiste et un compétiteur mais il va falloir se mettre le cul par terre et être prêt dans la tête à jouer pour le moment les places pour le maintien".

Un gros défi face à Toulouse

Auteur de plusieurs arrêts décisifs ces dernières semaines, Régis Gurtner et les amiénois devront encore hausser leur niveau de jeu ce samedi face au leader Toulouse pour tenter de décrocher leur première victoire à domicile cette saison en Ligue 2. Le meilleur des cadeaux d'anniversaire pour les 120 ans du club. Match à vivre dès 14h45 sur France Bleu Picardie