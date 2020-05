Amiens SC : une lettre ouverte des supporters à la ministre des Sports... pour le retrait de sa médaille d'or

Le feuilleton de la relégation en Ligue 2 sur tapis vert continue à l'Amiens SC. Une lettre ouverte publiée ce dimanche 3 mai par le collectif de supporters "braquage à l'Amiénoise"demande à la ministre des sports Roxana Maracineanu, de rendre sa médaille d'or acquise aux championnats du monde de natation en 1998.

Ancienne nageuse professionnelle, Roxana Maracineanu a remporté il y a 22 ans la médaille d'or sur le 200m dos des championnats du monde. Le collectif de supporter amiénois invoque le fait que "si sa course avait été arrêtée aux trois quarts", elle aurait terminé à la deuxième place, sans décrocher la médaille d'or et le titre de championne du monde.

Un parallèle avec la situation de l'Amiens SC, 19e au classement final, et relégué en deuxième division, alors qu'il restait un peu plus d'un quart du championnat (10 matches) à jouer. Le collectif de supporter "braquage à l'Amiénoise" conjure la ministre des sports de "remettre le Sport et son équité au centre du débat", tout en dénonçant "le football business", "sans mépriser les sportifs et leurs valeurs."

"Il en va de votre devoir de Ministre des Sports de la République Française" conclut le collectif de supporters dans cette lettre ouverte, publiée sur les réseaux sociaux.

Pour rappel, à cause de la propagation de l'épidémie de coronavirus, la Ligue de Football Professionnel a arrêté définitivement la saison 2019-2020 de Ligue 1 et de Ligue 2, en votant un système de deux montées et deux descentes. 19e au soir de la 28e journée, l'Amiens SC, pointait à quatre points du Nîmes Olympique, le barragiste.

A moins d'un recours gagnant sur le terrain juridique et le passage d'une Ligue 1 à 22 équipes, le club picard n'aura pas le droit à une quatrième saison de suite dans l'élite l'an prochain. Le président Bernard Joannin sera néanmoins soutenu dans ses démarches par la ville et l'agglomération d'Amiens, également prêts à saisir la justice pour faire valoir leurs droits.