Amiens SC - Zungu s'en va, aucune arrivée en fin de mercato

"Si l'effectif devait rester comme il est actuellement, personnellement j'en serais très heureux". Cette prédiction du responsable du recrutement de l'Amiens SC John Williams il y a quelques jours avait fait bondir tous les supporters vu le début de saison alarmant du club 17e de Ligue 2. Elle va se réaliser!

Rebondir avec le même effectif

A l'exception du milieu de terrain sud-africain Bongani Zungu (28 ans) prêté aux Glasgow Rangers avec option d'achat, l'Amiens SC va donc bel et bien devoir poursuivre son périple en Ligue 2 avec le même effectif au moins jusqu'au prochain mercato d'hiver en janvier. Est-ce vraiment une surprise vu leur niveau, Amiens n'a donc réussi à vendre ni Moussa Konaté, ni Steven Mendoza, ni Chadrac Akolo, ni Juan Otéro pour tenter de régénérer une attaque maladivement aphone depuis le début de saison, deux buts seulement inscrits en six matchs. Autant de joueurs présents l'an dernier en Ligue 1 qui vont devoir se remobiliser pour stopper la chute libre du club picard vainqueur d'un seul de ses 22 derniers matchs de championnat!

Kalulu ne viendra pas

Les négociations avec Aldo Kalulu l'ancien attaquant de Rennes et Sochaux formé à Lyon, n'ont pas non plus abouti. De quoi renforcer un peu plus les inquiétudes autour d'un club qui doit toujours nommer un nouvel entraîneur depuis l'éviction de Luka Elsner le 28 septembre dernier.