Amine Gouiri en route vers l'OGC Nice

Le Gym a probablement trouvé l'attaquant de pointe qu'il recherchait pour suppléer, voire accompagner Kasper Dolberg la saison prochaine. Fidèle à sa politique de recruter des jeunes talents pour les faire grandir en même temps que le club, depuis l'arrivée d'Ineos, c'est vers le Lyonnais Amine Gouiri (20 ans) que le Gym s'est tourné cet été. L'Isérois, arrivé à Lyon à 13 ans, n'a jamais eu sa chance en équipe première (une quinzaine de matchs en professionnel en trois ans) malgré ses qualités évidentes et ses sélections dans toutes les catégories de jeunes chez les Bleus. Pour lancer sa carrière, l'avant-centre aurait donc opté pour le projet niçois et le transfert serait une question d'heures.

Juninho comprend les envies de départ de Gouiri

Nice Matin annonce ce week-end un accord entre l'OL et l'OGC Nice pour un transfert autour de 6 millions d'euros. Dans le même temps, le directeur sportif lyonnais Juninho acte le départ du joueur dans un entretien publié ce dimanche dans Le Progrès. "Il est venu me voir et m’a dit : « j’ai besoin de jouer, j’ai envie de partir ». Même si je défends l’OL, je peux comprendre. Parfois tu as la sensation que tu vas laisser partir un jeune qui pouvait t’apporter, mais c’est peut-être le moment aussi. S’il reste, il peut se retrouver quatrième ou cinquième attaquant, perdre son temps."

Un mercato quasiment bouclé dans le sens des arrivées

Amine Gouiri va donc devenir la cinquième recrue estivale du Gym, qui a déjà comblé les postes en souffrance la saison passée. Les jeunes Bambu et Daniliuc incarnent l'avenir en charnière centrale et le club semble déjà anticiper la succession du capitaine Dante (36 ans). Hassane Kamara, élu meilleur latéral gauche de Ligue 1 cette saison par le journal L'Equipe, va enfin combler le trou béant laisser par le départ de Dalbert il y a trois ans. Et Morgan Schneiderlin, s'il retrouve ses sensations physiques après sa saison compliquée en Angleterre, pourrait être le joueur d'équilibre qui faisait défaut au milieu la saison passée. La semaine dernière, le directeur du football Julien Fournier estimait au micro d'Europe 1 qu'après le transfert d'Hassane Kamara, le club pourrait encore signer une ou deux recrues. L'arrivée de Gouiri pourrait donc signifier que le club a déjà bouclé ses emplettes estivales. Les autres recrues dépendront ensuite des éventuels départs.