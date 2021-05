Amine Gouiri retenu avec les Bleuets pour l'Euro espoir

La saison d'Amine Gouiri ne se terminera pas dimanche sur la pelouse de son club formateur. Après l'ultime journée de Ligue 1 à Lyon, l'attaquant de l'OGC Nice va rejoindre les Bleuets pour participer aux phases finales de l'Euro espoir. Il fait partie de la sélection dévoilée ce jeudi par le sélectionneur Sylvain Ripoll.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Trois Monégasques avec Gouiri

Auteur de 12 buts et six passes décisives en Ligue 1 cette saison, Amine Gouiri a crevé l'écran en rouge et noir et espère maintenant briller en Bleu. Homme de base de Sylvain Ripoll à l'occasion de la phase de poules en mars, il a l'occasion de poursuivre l'aventure de cet Euro espoir scindé en deux avec d'abord le quart de finale face aux Pays-Bas le 31 mai. Les Monégasques Benoit Badiashile, Youssouf Fofana et Aurélien Tchouaméni ont également été retenus, comme l'ancien joueur de l'ASM Romain Faivre, aujourd'hui à Brest. Gravement blessé au péroné, le milieu du Gym Alexis Claude-Maurice aurait sûrement lui aussi fait partie de l'aventure sans sa blessure.