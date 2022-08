"Amuzu c'était bien parti mais..." Lucien Favre fait le point sur le mercato de l'OGC Nice

La langue de bois, il ne connaît pas. Interrogé ce vendredi sur le mercato niçois, Lucien Favre a confirmé la piste Francis Amuzu (Anderlecht) tout en la refroidissant. "Amuzu c'était bien parti pour qu'il vienne mais aujourd'hui je ne sais pas. Il y a des joueurs qui veulent venir et après ils ne veulent plus. C'est le mercato. On ne maîtrise pas tout." Quelques minutes avant, le coach suisse avait également affirmé son intention de conserver Mario Lemina, pourtant annoncé sur le départ d'ici la fin du mercato.

Première pour Schmeichel

"Mario a fait une très bonne entrée à Toulouse. Je compte sur lui absolument. Le mercato je ne peux l'empêcher. Parfois il se passe des choses qu'on n'attend pas." Le milieu gabonnais pourrait d'ailleurs être titulaire dimanche face à Strasbourg. Tout comme Kasper Schmeichel, qui devrait connaître sa première titularisation après son arrivée de Leicester la semaine dernière. Le Danois, venu pour être numéro 1 dans le but rouge et noir, va profiter de la blessure au dos de Marcin Bulka cette semaine pour découvrir l'Allianz Riviera dans la peau d'un titulaire. Kasper Dolberg lui soigne toujours son épaule mais a participé ce vendredi à sa première séance d'entrainement depuis sa blessure.