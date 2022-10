Anaëlle Lecocq, milieu de terrain du TFC, vise le maintien en D2 avec son équipe

Quels sont les objectifs de la saison ?

Déjà de finir dans les six premières pour être en D2 l'année prochaine. C'est l'objectif principal. Et après, vu qu'on vient de remonter en D2, de montrer que même si on est promu, on a notre place.

Cette saison en D2, c'est une année pour se mettre dans le bain ?

Oui, oui, on a des recrues, mais pas beaucoup. Donc la plupart, on n'a jamais joué en D2. Donc c'est un peu une année de transition. Mais en même temps, c'est l'année ils changent, ou il y a eu la création de la D3. Donc si au final ces dernières, on redescend en D3, donc c'est une année de transition mais même temps, il faut quand même faire des résultats pour rester en D2. Donc bon, c'est un peu compliqué.

Une victoire, deux défaites et un nul pour ce début de saison, qu'est-ce-qu'il manque à l'équipe ?

L'expérience, je pense. Je pense que d'ici quelques matchs on en saura plus. Plus les matchs vont passer, mieux on sera je pense vu que c'est le début pour la plupart en D2. Ca n'excuse pas tout mais je pense que ça a joué. On manque d'expérience et d'impact dans le jeu, on est peut-être trop gentilles avec les adversaires. Donc je pense que c'est ça principalement. Puis il reste quand même du temps, ça va bien se passer !

Dimanche (16 octobre), réception de Nice (3ème) à la maison, au Stadium. Comment tu te sens ?

Là j'ai hâte. À la maison en plus. J'ai hâte. Moi, je pense qu'on peut faire quelque chose en plus. Donc j'ai hâte. Il faut aussi qu'on montre aux autres équipes qu'on n'est pas monté pour rien et donc j'ai vraiment hâte.

Une équipe à craindre cette année ?

Saint-Etienne, vu qu'elles descendent de D1 et qu'elles ont mis des gros scores pour l'instant,. Sinon, je ne sais pas. Mais même Saint-Etienne on n'aura pas peur.