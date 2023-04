ANALYSE - Le DFCO a perdu de l'argent en 2021/2022 ... mais "limite la casse"

La DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion), l'organe qui scrute les comptes des clubs professionnels, a publié fin avril 2023 son rapport pour la saison 2021/2022. Et c'est une première depuis la saison 2009/2010 : le DFCO (SA + association) a perdu de l'argent, avec un résultat net de moins 685.000 euros. Comment l'expliquer ? Faut-il s'inquiéter ? Quelles pourraient-êtres les conséquences d'une descente en National sur un plan financier ? Ce bilan est-il séduisant pour un potentiel investisseur ou repreneur ? On décrypte ce rapport avec l'aide de Matthieu Llorca, maitre de conférence en économie à l'Université de Bourgogne , spécialiste de l'économie du sport. Sollicité, le club n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro sur le sujet.

France Bleu Bourgogne - Comment expliquer ce résultat négatif ?

Matthieu Llorca - Tout simplement par la chute des droits TV, consécutive à la relégation. On a quasiment douze millions d'euros en moins de droits TV (20,2 millions d'euros en Ligue 1 en 2020/21, contre 8,9 millions d'euros en Ligue 2 la saison dernière, NDLR). Le club a réussi à réduire sa masse salariale dans le même temps, d'à peu près dix millions d'euros (23 millions d'euros en 2020/21, contre 13,5 millions en 2021/2022) et on se retrouve du coup avec ce léger déficit. Les sponsors et la billetterie ont augmenté par rapport aux périodes Covid.

Le côté billetterie est important, puisque la recette des matches a fondu entre 2021/22 (en Ligue 2) et 2019/2020, la saison en Ligue 1 avant la crise du Covid (1,8 million d'euros contre 677.000 euros) ...

Complètement. Moins d'affluence, parce que moins de belles affiches.

Faut-il s'inquiéter à la lecture de ce rapport ?

On va dire que le DFCO limite la casse. Il fait certes partie des huit clubs de Ligue 2 qui ont un déficit, mais en fait on a une dégradation de "seulement" 1,5 millions d'euros par rapport à l'année précédente, où le club était en Ligue 1 (avec un résultat net de + 951.000 euros en 2020/21, NDLR).

On a une gestion assez équilibrée avec des sponsors corrects par rapport à la taille de la ville, une masse salariale qui a baissé, il faut bien le souligner, suite à la descente du club. Ce qui est plus préoccupant, et qu'on ne voit pas directement sur le rapport, c'est quand même la dette, sur laquelle la DNCG porte de plus en plus d'attention. Elle est quand même relativement élevée, de 16 millions d'euros, et peut être problématique dans le futur (NDLR : 8 millions d'euros de "dettes financières", 2,3 millions de "dettes sur mutations de joueurs", et 6,4 millions "autres dettes").

D'où peut venir cette dette ?

La construction du nouveau centre d'entraînement et de formation de Saint-Apollinaire peut entrer dans ces dettes-là, et il y a des dettes financières liées aussi aux années Covid.

En mai 2022 puis lors d'un réexamen de la situation en décembre, aucune mesure n’a été prise à l’encontre du DFCO par la DNCG. Avec ce bilan, est-ce que cela pourrait changer lors du prochain examen ?

Non, il n'y a pas péril en la demeure. On a des clubs qui ont des déficits plus importants. Amiens, Valenciennes, on est à plus de cinq millions d'euros. Sochaux est à près de neuf millions d'euros de déficit. Donc le DFCO est quasiment à l'équilibre, dans le haut du tableau parmi les clubs dans le rouge.

En comparant avec d'autres clubs de Ligue 2, Dijon ne s'en sort pas si mal finalement ?

Oui, le club a une gestion saine et équilibrée, avec à chaque fois des excédents budgétaires ces dernières saisons, même pendant la saison Covid en 2020/2021. Donc là, c'est exceptionnel, mais c'est quasiment à l'équilibre on va dire.

Un autre indicateur important, sur lequel la DNCG se focalise, c'est la part de la masse salariale dans les recettes du club. En le calculant, on arrive à un ratio, qui est très satisfaisant, puisqu'il est en dessous de la limite fixée des 70%. Il est passé de 78% en 2020/2021, pendant le Covid, à 64% aujourd'hui, donc c'est satisfaisant là-aussi.

Une donnée est intéressante : les "honoraires d'agents et intermédiaires". Le DFCO leur a versé la saison dernière 422.000 euros, un chiffre en baisse par rapport aux dernières saisons. Comment se situe le club par rapport aux autres ?

C'est dans la moyenne de ce qu'il se pratique en Ligue 2. Il y a eu moins de transactions, sur le montant, et en termes de flux, ce qui explique un faible montant des honoraires d'agents, et j'ai envie de dire "tant mieux". Si on prend le cas de Marseille (10,3 millions) ou Paris (39,4 millions), on est à plus d'une dizaine de millions d'euros directement dépensés en frais de transaction.

Résultat net du DFCO par saison, selon les rapports de la DNCG

2021/2022 (L2) : - 685.000 euros

2020/2021 (L1) : + 951.000 euros

2019/2020 (L1) : + 3,5 millions d'euros

2018/2019 (L1) : + 1,39 millions d'euros

2017/2018 (L1) : + 5,9 millions d'euros

2016/2017 (L1) : +2,2 millions d'euros

2015/2016 (L2) : + 8000 euros

2014/2015 (L2) : + 327.000 euros

2013/2014 (L2) : + 577.000 euros

2012/2013 (L2) : + 376.000 euros

2011/2012 (L1) : + 255.000 euros

2010/2011 (L2) : + 15.000 euros

2009/2010 (L2) : - 1,3 millions d'euros

2008/2009 (L2) : - 110.000 euros

2007/2008 (L2) : + 116.000 euros

2006/2007 (L2) : + 171.000 euros

2005/2006 (L2) : + 326.000 euros

2004/2005 (L2) : + 125.000 euros

Quelles seraient les conséquences d'une descente en National ?

Sur le plan sportif, le DFCO est 18e, relégable, et pourrait donc se retrouver la saison prochaine en National. Ce déficit pourrait-il se creuser dans les années à venir, en cas de descente ?

Tout à fait. Les droits TV vont baisser encore plus, et cela va impliquer de réduire à nouveau la masse salariale. De vendre des joueurs, et de reconstruire une équipe avec davantage de joueurs formés au club, des purs produits du club, qui n'appliquent pas des salaires aussi élevés que des joueurs achetés.

Que représentent les droits TV en National, par rapport à la Ligue 2 ?

On a une chute quasiment de moitié, donc bien moins que les huit millions perçus en Ligue 2 pour 2021/2022.

Au delà des droits TV, quelles pourraient être les autres conséquences ?

Les sponsors peuvent baisser également, puisqu'il y aura moins de notoriété, étant donné que le club sera moins diffusé. On peut donc s'attendre à une diminution des contrats de sponsoring. Egalement en termes de recettes billetterie, il y aura moins de spectateurs au stade puisqu'il y aura moins d'affiches. Mais pour rassurer, il n'y a pas de risque de faillite.

Dans ce cas-là, comment maintenir des comptes à l'équilibre, au delà de la réduction de la masse salariale ?

On peut jouer sur les frais de transport, c'est une possibilité. L'objectif serait aussi de reconquérir les supporters, via une stratégie promotionnelle, pour attirer plus de monde au stade.

Un bilan financier intéressant s'il devait y avoir de nouveaux investisseurs ou un rachat du club ?

Ce bilan financier, avec des pertes, mais limitées, est-il séduisant pour un potentiel investisseur/repreneur ?

Oui, c'est un bilan plutôt flatteur, de reprendre le club avec des finances qui sont saines - à la différence par exemple de Bordeaux, qui a un déficit de 53 millions d'euros. Ou même de Saint-Etienne, qui a un déficit de près de 7 millions d'euros. Donc c'est un aspect plutôt positif.

Un rachat du DFCO au plus ou moins court terme serait une surprise selon vous ? Ou plutôt logique ?

Pour moi, ce ne serait pas du tout surprenant. Ce serait même plutôt une bonne affaire, une bonne occasion. Le DFCO a un centre de formation compétitif, avec la possibilité de sortir de nouveaux espoirs, de nouvelles pépites. Donc ça peut attirer des investisseurs en quête de bonnes affaire. On l'a déjà vu, en France, avec Troyes par exemple.

Avec des résultats mitigés pour Troyes, et la descente de L1 à L2 qui se profile pour eux. Ou de Nancy, qui lutte pour son maintien en National, après avoir été relégué de Ligue 2 la saison dernière ...

Bien sûr, il y a un risque. Un fonds d'investissement recherche une rentabilité à court terme, ils sont là pour faire une plus-value. C'est le risque qu'on retrouve dans le football aujourd'hui.

À quel type d'investisseur peut-on penser pour le DFCO?

Ça peut être un investisseur local, qui aurait un intérêt en faisant de la publicité pour son entreprise. Il faut aussi regarder du côté de l'étranger, avec beaucoup d'investisseurs dans le football français, donc le DFCO peut être une cible.

