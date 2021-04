Decryptage | Le Stade de Reims gâche la sortie de l’ère David Guion

Un peu comme en 2008, le Stade de Reims a donc décidé de changer de cycle sportif, alors qu’il a toujours un entraîneur sous contrat. Depuis cette fin de saison 2007 - 2008, à l’issue de laquelle Thierry Froger a été remplacé par Didier Tholot, jamais un entraîneur encore lié au club n’avait été contraint de le quitter avant l’issue de son engagement. Seuls Hubert Fournier (2014) et Michel Der Zakarian (2017) n’avaient pas terminé leurs contrats, souhaitant partir d’eux même respectivement à Lyon et Montpellier.

La comparaison avec 2008 s’arrête là. Depuis, le club a beaucoup évolué dans son fonctionnement et ses structures. Mais le cheminement reste le même : changer de cycle, prendre une nouvelle direction prématurément. Le club a toujours rêvé de renforcer sa politique de recrutement tournée vers des joueurs étrangers avec un entraîneur qui ne serait pas issue du sérail tricolore. Le directeur général du club, Mathieu Lacour, désormais très influent auprès des dirigeants au moment de faire des choix, ne se serait jamais caché en interne de vouloir essayer un technicien venu d’ailleurs. Et la mise à l’écart de David Guion naît, entre autre, de cette volonté. Sur le fond donc, c’est un choix qui se respecte. Sur la forme, les choses sont un peu moins évidentes.

David Guion en position de force pour négocier

David Guion, sous contrat jusqu'en juin 2022, n’est pas adepte des polémiques. Et dans le milieu du football, il n’a pas la réputation d’être homme de conflits. Beaucoup d’entraîneurs « plus tordus ou procéduriers » auraient pu se délecter de la situation de force dans laquelle il se trouve après la parution d’un article dans le journal L’Equipe le mercredi 14 avril, selon lequel le club rémois, cherchait, en coulisse et sans l’avertir, à le remplacer.

D’une position de force comme celle d’Hubert Fournier, en mai 2014, quand le technicien d’alors est allé taper à la porte de ses dirigeants pour leur demander de le libérer afin de rejoindre Lyon. Le Stade de Reims se retrouve dans la situation inverse : le club ne veut pas honorer la dernière année de contrat de son entraîneur, et ce dernier n’a désormais aucun intérêt à dévoiler ses intentions, mais plus à faire valoir son dû, à savoir une année de salaire. Ou en tout cas la négocier. Car il parait inconcevable que l’entraîneur rémois fasse cadeau de ces 12 derniers mois d’engagement au club et parte sans aucune indemnité.

Et ce n’est certainement pas le travail d’un journaliste, en l’occurrence celui du journal l’Equipe qui a sorti la piste Oscar Garcia dans ses colonnes, qui a manqué de respect à l’entraîneur. Il a juste informé, et non communiqué, ce qui a forcément contrarié le plan qui consistait à convoquer David Guion dans les prochains jours - le plus tard possible - pour évoquer son avenir et très vite lui faire comprendre qu’on ne comptait plus sur lui. Ou même attendre que ce dernier vienne demander à partir dans un autre club, comme l’a fait Hubert Fournier en 2014 donc, pour garder la main. Mieux : pourquoi ne pas obtenir des indemnités de transfert du club par lequel David Guion serait contacté ? Après tout, le Stade de Reims avait obtenu en 2014 le rachat du contrat d’Hubert Fournier et des indemnités financières de la part de l’Olympique Lyonnais. Et ensuite installer Oscar Garcia avec qui le club est en discussion depuis plusieurs mois maintenant. D’aucun affirme même qu’il aurait une promesse d’embauche de 3 ans en poche, et il serait déjà actuellement en train de travailler en vue de la saison prochaine.

Un manque d’élégance

Pourtant, il ne devrait pas y avoir de vague ni de psychodrame. Une négociation de tout ou partie de l’année de contrat due devrait intervenir entre les deux parties. Sans grande difficulté. Parce que David Guion ne va pas non plus aller au bras de fer, certainement aussi pressé de passer à autre chose. « Cela fait 9 ans que je suis au Stade de Reims. Encore une fois, je respecte la décision du club. Donc il n'y a aucune raison pour que cela se termine mal. Bien au contraire. L'histoire, elle est très belle depuis 4 ans, et je veux qu'elle se finisse très bien », a déclaré l’entraîneur rémois vendredi dernier.

Se pose aussi la question du staff, des adjoints : Christophe Raymond et Stéphane Dumont. Ce dernier a obtenu son Brevet d’Entraîneur de Football Professionnel (BEPF) il y a un peu moins d’un an et pouvait légitimement espérer prendre la suite. Ce ne sera pas le cas, et il ne sera pas non plus l’adjoint d’Oscar Garcia, qui arrivera à Reims avec au moins un adjoint qui pourrait être Ruben Martinez, ce dernier l’a toujours suivi dans tous ses projets.

Reste que même si c’est la vie d’un club de football, payer des indemnités de départ à un entraîneur et à un staff est assez cocasse alors qu’il y a un mois, il a été demandé aux joueurs de baisser leurs salaires, faute de ressources en raison de la défaillance Mediapro dans le dossier des droits TV et de la crise Covid. En estimant la rémunération de l’entraîneur mais aussi celle de son staff, les indemnités basées sur les 12 mois de contrat restant jusqu’en juin 2022 pourraient se calculer en centaines de milliers d’euros.

La séquence actuelle est peu agréable pour les dirigeants. Parce qu’après quatre saisons sans aucune ombre au tableau, ni tension (sous l’ère David Guion donc), elle vient secouer le quotidien avec pour le coup une rupture mal gérée, ou du moins mal expliquée.

Au Stade de Reims, on ne sait pas dire au revoir…

Mais cette fin de cycle Guion a surtout manqué d’élégance, de classe. L'élégance qui aurait consisté, par exemple, à prévenir l’entraîneur au plus tôt, faire un bilan bien avant, et vite faire part des intentions du club de s’arrêter là. Un manque d’élégance, aussi, quand il s’agit de manœuvrer en coulisse en contactant un entraîneur alors que l’actuel est toujours en place avec un contrat signé jusqu’en juin 2022. Et qu'importe si l'on prêtait des intentions de départ à David Guion. Aujourd'hui, elles ne sont que suppositions. Les contacts avec Oscar Garcia étaient eux bien réels et bien avancés. Mais le monde du football est ainsi fait et n’est certainement pas celui des « Bisounours », à Reims ou ailleurs. Évidemment que l’effet est dévastateur, que les dirigeants sont gênés aux entournures par la forme, et auraient aimé un scénario moins chaotique et surtout dans le dialogue, une sortie plus humaine et digne en somme pour celui qui a tant apporté au club en neuf ans. Oui, le timing aurait du être anticipé même s'il faut reconnaître qu'il était risqué pour le club d'annoncer sa fin de mission à l'entraîneur plus tôt, alors que le maintien n'étaient pas acquis.

Un accroc dans un tableau idyllique

Mais comment encore penser en 2021, dans une société hyper connectée, écrasée par les réseaux sociaux, où les agents de joueurs aiment beaucoup parler aux journalistes, qu’une prise de contact de longue date avec un entraîneur puisse être gardée secrète aussi longtemps, et finisse par fuiter dans la presse ? L’entraîneur actuel aurait évidemment mérité meilleure sortie avec les égards de circonstances mais « au Stade de Reims, on ne sait pas toujours bien se quitter, se dire au revoir », peut-on souvent entendre dans l’entourage du club. David Guion, neuf saisons à Reims, cinq comme directeur du centre de formation et quatre comme entraîneur de l’équipe professionnelle, va-t-il donc partir dans l’indifférence ? On observera de près la 38e journée face à Bordeaux le 23 mai au Stade Delaune, pour scruter un minimum de considération et d’hommage pour clôturer ce chapitre, même sans public.

Depuis sa remontée en Ligue 1 en 2018, le Stade de Reims dégageait une image sereine, paisible, un club à qui rien ne pouvait arriver, une force tranquille avec une politique sportive claire et assumée, capable aussi de dénicher des jeunes talents (Dia, Mbuku, Touré et on a vu plus récemment Dion Lopy), à la gestion financière saine et rigoureuse. Un club montré en exemple pour sa communication audacieuse, innovante et atypique.

Évidemment, tout n’est pas à remettre en question. Le club va continuer à évoluer, mais cette erreur de stratégie et de communication dans l’épilogue de l’ère Guion restera un accroc dans ce tableau idyllique. Pour autant qu’elle ne soit pas la première étape de futurs jours un peu moins sereins et apaisés...