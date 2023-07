Anass Pipard, jeune angloy de 12 ans, va jouer dans les catégories jeunes de la Real Sociedad

Tout a commencé au stade Choisy d'Anglet. C'est ici, qu'Anass Pipard a foulé ses premières pelouses à l'âge de 8 ans. Dès son arrivée chez les jaunes et verts et jusqu'à son départ, il a été sous la houlette de Pierre Gabaston. "Anass est un joueur à vocation offensive. À l'heure actuelle, on pense que c'est plutôt un ailier parce que c'est un joueur de percussion et c'est un dribbleur qui possède une bonne pointe de vitesse. C'est vraiment un profil atypique dans le foot actuel" raconte-t-il. Habile avec son pied droit, mais aussi avec son pied gauche, le profil particulier d'Anass Pipard a donc tapé dans l'œil de la Real Sociedad, qui le suivait depuis ses 9 ans.

ⓘ Publicité

Pierre Gabaston, Anass Pipard et Dimitri Gazeau, sur le terrain des Genêts d'Anglet. © Radio France - Adrien Michaud

Le jeune footballeur va donc troquer son maillot des Genêts pour celui de l'équipe basée à San Sebastian. "Dans un premier temps, c'est une belle récompense pour le club et pour son éducateur, mais nous sommes surtout fier de lui" glisse le sourire aux lèvres Dimitri Gazeau, responsable technique des jeunes du club.

Entre Anglet et San Sebastian

Au mois d'août, Anass Pipard va donc commencer les entraînements avec les U13 de la Real Sociedad et même s'il a signé pour le club espagnol, le jeune footballeur va continuer sa vie à Anglet. Il restera au collège Saint-Amand de Bayonne, qui pour l'occasion, a aménagé ses heures de cours. Une chance pour son papa Cédric : " Nous sommes forcément fier de lui, mais le football n'est pas la finalité. Il ne faut pas oublier l'école."

Le club espagnol, lui, va même mettre un taxi à disposition pour le joueur. "C'est une super initiative pour qu'il puisse garder son cocon familial et sa structure scolaire. Il va pouvoir aller aux entraînements de la Real Sociedad, sans être totalement déraciné à son jeune âge" explique Pierre Gabaston.

Malheureusement avec ses trois entrainements par semaine et les matches du week-end, Anass va devoir arrêter le solfège et le théâtre. Deux activités qu'il pratiquait hors des terrains depuis quelques années.