Ancien du club, Romain Philippoteaux propose de revenir aider le DFCO en National

Le DFCO relégué en National, la sidération est toujours là, mais le club doit déjà penser à l'avenir. Au delà des conséquences financières et de la vente du club qui se précise, Dijon va devoir reconstruire une équipe. Un groupe performant pour remonter le plus vite possible en Ligue 2. Les joueurs avec des gros salaires et ceux qui représentent une valeur marchande devraient partir, pour renflouer les caisses. Alors il faudra composer intelligemment, entre jeunes joueurs, du centre de formation ou d'ailleurs, amateurs venus de National 1, 2 ou 3, ou joueurs de Ligue 1 ou Ligue 2. Et pourquoi pas avec des anciens ?

"S'ils font appel à moi en National, avec grand plaisir !

Invité dans 100% Sport lundi 5 juin 2023, pour témoigner de sa tristesse après la relégation du club, Romain Philippoteaux, milieu offensif passé par Dijon entre 2013 et 2015 puis lors de la saison 2021/2022, se verrait bien revenir en Bourgogne, sous le maillot rouge. Après une saison passée dans le championnat indien, il lui reste un an de contrat là-bas. Le milieu offensif avait d'ailleurs déjà failli revenir en France, en National, du côté de Martigues, au mercato d'hiver en janvier 2023.

"Je l'avais dit l'année dernière déjà, si j'avais pu continuer, je l'aurais fait volontiers. Le club n'avait pas voulu parce qu'ils estimaient que j'avais fait une saison moyenne. S'ils font appel à moi en National, avec grand plaisir ! Ce serait un honneur. J'habite ici, je suis très attaché au club, donc pas de soucis pour venir donner un coup de main. Mais tout ne dépend pas de moi, je ne suis pas la personne qui demande et qui vient pleurer pour revenir, même si j'en ai fortement envie. S'ils font appel à moi, c'est volontiers, je viens encadrer le vestiaire et apporter mes qualités. S'ils ne veulent pas, je retournerais en Inde, je finirai ma saison, et pas de soucis".

"Il y a eu de gros ratés sur le recrutement il y a trois ans, et ça fait trois ans que c'est compliqué"

En tant qu'ancien du club, comment Romain Philippoteaux vit-il la descente ? "Forcément déçu, vu les ambitions et les installations du club. Je pense que le DFCO est un club qui devrait être entre la 10e et la 20e place en Ligue 1. Il faut se reconstruire et bien repartir. Il ne faut pas tout jeter à la poubelle, M. Delcourt a fait de très belles choses aussi. J'ai connu les préfabriqués, les Poussots, le club est maintenant très beau, mais à l'heure où on parle, c'est quand même une grande déception".

Comme Florent Balmont avant lui , l'ancien du DFCO met en avant le manque de cadres, qui incarnent le club, depuis plusieurs saisons : "C'était important de garder de l'ADN, des gens qui connaissent le club. Du moment où on part dans le trading, avec des joueurs de toutes les nationalités ... C'est important de garder une ossature, un côté club, famille. Quand tu es en difficulté, ce sont des joueurs qui connaissent la maison, les salariés, qui sont imprégnés par la ville. Il faut trouver un juste milieu, et il y a eu de gros ratés sur le recrutement il y a trois ans, et ça fait trois ans que c'est compliqué. Tu tires un boulet, et la Ligue 2 est un championnat difficile".