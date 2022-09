ENTRETIEN - Ancien du DFCO, Rayan Philippe affole les compteurs au Luxembourg

Six matchs joués, sept buts et neuf passes décisives. Ces statistiques hallucinantes n'appartiennent pas à Benzema, Haaland, Messi ou Mbappé ... mais à Rayan Philippe, 21 ans. L'attaquant, passé au DFCO entre 2015 et 2021, se régale dans le modeste championnat du Luxembourg. Interview.

Au 15 septembre 2022, le joueur de football le plus décisif du monde (sur l'ensemble des championnats de première division) est un attaquant formé ... au DFCO. Rayan Philippe, 21 ans, cartonne tout avec son club du Swift Hesperange, en D1 du Luxembourg. Six matchs joués, sept buts et neuf passes décisives, il est impliqué sur 16 des 22 buts marqués par son équipe depuis le début de la saison. Entretien avec Rayan Philippe, formé au DFCO à partir de 2015, professionnel avec les "Rouges" en 2020, qui a joué quatre matchs en Ligue 1 (dont une titularisation) avec Dijon et qui a rejoint le Luxembourg après la résiliation de son contrat à l'été 2021.

Rayan, comment on se sent dans la peau du joueur du le plus décisif au monde ?

Oui, bon après toutes proportions gardées, je ne joue pas au même niveau que Neymar ou quoi que ce soit (rires). Mais si on parle juste en termes de statistiques, je suis le premier.

L'an dernier, vous aviez joué 14 matchs, pour "seulement" sept buts et deux passes décisives. Commet expliquer que vous soyez aussi prolifique ?

C'est juste le fait de pouvoir enchaîner les matchs. L'année dernière, c'était un peu compliqué, je suis arrivé en milieu de saison. Il y a eu beaucoup de changements de coachs, j'ai joué, je n'ai pas joué, j'ai joué, je n'ai pas joué ... C'était un peu compliqué. Il fallait aussi s'adapter à un nouveau championnat. Là, depuis le début de la saison, tout se passe bien. Le championnat commence, je joue tous les matchs. Avoir du rythme et de la confiance, les statistiques et les performances suivent.

Les médias luxembourgeois vous décrivent comme un joueur ultra-rapide, vous avez même été "flashé" à 36 km/h, pourtant la vitesse n'est pas forcément une qualité que vous montriez à Dijon ?

J'ai toujours été un joueur rapide, mais avant je n'utilisais pas spécialement ma vitesse. Depuis que je suis arrivé ici, je l'utilise beaucoup plus. Forcément, ça choque un peu les gens, ils ne s'y attendaient pas.

Quel est votre poste sur le terrain aujourd'hui ?

Je joue sur un couloir, surtout côté gauche. Au DFCO, au centre de formation, avec la réserve ou les pros, j'ai toujours joué devant, dans le pire des cas à deux attaquants - en neuf et demi. Quand je suis arrivé au Luxembourg, à Hesperange, on était beaucoup d'attaquants. Le coach a décidé de mettre sur le côté ou en numéro dix. C'est vraiment cette année où j'ai commencé sur mon côté gauche. Je me suis découvert un nouveau poste !

Vous pensez pouvoir maintenir ces statistiques et cette efficacité sur l'ensemble de la saison ?

C'est l'objectif ! Je vais même essayer de faire encore plus, je sais que je peux le faire. Mais déjà, si je tiens ce rythme, ce serait exceptionnel. Je vais essayer de montrer que je peux faire plus.

Pourquoi avoir choisi le championnat du Luxembourg, après la résiliation de votre contrat avec Dijon à l'été 2021 ?

Je savais qu'à Dijon, on ne comptait pas sur moi, ce que je peux comprendre. J'ai préféré partir au Luxembourg pour retrouver du temps de jeu, retrouver du plaisir, et m'en servir comme tremplin pour espérer remonter au haut niveau, si possible.

Vous n'aviez pas la possibilité de rester en France ?

Quand je suis parti de Dijon, je n'avais aucune offre en Ligue 2 et quasiment rien en National. Rien qui ne me me donnait envie de partir en tout cas. J'ai préféré partir au Luxembourg parce que je le sentais plus que les quelques clubs intéressés en National.

Quel est le niveau de la D1 du Luxembourg ?

Je ne sais pas trop à quoi on pourrait comparer. En préparation, on a gagné contre une D2 allemande et fait match nul contre une D3. On a aussi joué contre Sedan (National 1), on a fait 1-1. Je pense que notre équipe a un niveau équivalent au National français. Après, le championnat est un peu varié, des équipes sont à notre niveau, d'autres sont plus faibles.

Vous espérez bénéficier d'une bonne exposition, du fait de jouer en première division ?

Forcément, c'est suivi. Pas comme la Ligue 1 (rires), mais par les autres clubs des pays voisins. Il y a l'Allemagne, la Belgique, la Suisse, la France, c'est suivi parce que c'est la possibilité de récupérer des joueurs "qui ne valent pas très cher". Il y a des joueurs de qualité dans ce championnat, donc ces pays suivent beaucoup le Luxembourg. Au niveau de la visibilité, c'est bien pour moi !

Le championnat du Luxembourg est semi-professionnel. Quel est votre statut ?

Professionnel. Mais oui, il y a des joueurs qui ne sont pas considérés comme professionnels. C'était important pour moi d'essayer de rester dans le monde professionnel.

C'est un championnat populaire ? Qui est suivi ?

Il y a un petit peu de monde dans les stades, mais rien à voir avec la France. C'est moins un pays de football. Il y a quand même des gens, mais ça ne remplit pas des stades comme en France, c'est différent.

Vous évoquez ce passage en D1 luxembourgeoise comme "un tremplin". Un tremplin vers quoi ?

Forcément, essayer de remonter et aller le plus haut possible. Pas forcément qu'en France, mais retrouver le haut niveau. Ça ne s'est pas forcément très bien passé avant, j'étais sans doute trop jeune, sans expérience. J'ai pris de la maturité, de l'expérience, je cherche maintenant à remonter et montrer que c'était juste un problème de jeunesse, et pas de qualité.

Un problème de jeunesse ?

Déjà, le fait de vouloir continuellement jouer devant, alors que finalement, aujourd'hui, je me rends compte que je suis bien meilleur sur mon côté. Pareil pour la vitesse, je ne l'utilisais presque pas, alors qu'aujourd'hui c'est l'une de mes qualités premières. Je jouais sans utiliser ma meilleure qualité. Forcément, t'es moins performant, du coup on pense que tu n'as pas le niveau, alors que je n'utilisais juste pas mon potentiel à 100%.

Vu que je jouais devant, j'essayais d'apprendre à jouer dos au but, j'essayais de ne pas avoir de déchet technique, d'être le meilleur en finition. Je me concentrais sur d'autres choses. Au final, je me suis rendu compte qu'il faut jouer avec ses qualités ET essayer de corriger ses défauts, mais on ne peut pas juste corriger ses défauts et oublier ses qualités.

Avec votre parcours, est-ce que vous vous sentez revanchard ?

Revanchard oui et non. Je n'ai aucune haine ou rancœur envers qui que ce soit. Je ne m'en veux qu'à moi-même, je n'en veux à personne.

Vous êtes sous contrat jusqu'en juin prochain (2023). La question de votre futur va vite se poser !

Pour l'instant, je ne sais pas du tout. Je compte faire mon année ici, mettre un maximum de buts et de passes décisives, essayer de gagner le championnat et la Coupe. Je veux essayer de tout gagner, et à la fin de la saison on verra ce qui s'offre à moi.

Continuez-vous de suivre les aventures du DFCO en Ligue 2 ?

Évidemment ! Un très bon début de saison, ça se passe plutôt bien, malgré les trois défaites d'affilée. Je suis encore en contact avec certains joueurs.

Comment l'aventure au DFCO s'était-elle terminée ?

Correctement, on s'est mis d'accord pour résilier le contrat. Eux ne comptaient plus sur moi. Moi, je ne comptais pas rester pour jouer avec l'équipe réserve.

Quatre matchs joués en Ligue 1 au début de la saison 2020/21, quels souvenirs gardez-vous de ces passages avec l'équipe première du DFCO ?

Forcément, des bons souvenirs. Quelques regrets de ne pas avoir joué plus sur mes qualités.

Vous avez le sentiment d'avoir été lancé trop vite dans le grand bain ?

Peut-être, mais je ne peux pas me plaindre ! Quand on a 18 ans et qu'on a la chance de pouvoir rentrer en Ligue 1 et jouer, on ne pense pas au fait de se cramer. On essaye de jouer, de profiter au maximum de chaque moment, parce que pouvoir jouer en Ligue 1 à 18 ans, c'est beau.

Des membres du DFCO vous ont-ils félicité pour votre début de saison record ?

J'ai eu des membres de l'association. Mon ancien coach, Stefano Mazzolini (ancien entraîneur des U17), Sébastien Degrande (ancien directeur du centre de formation). Et puis plein de joueurs qui ne sont plus au DFCO (rires) : Enzo Loiodice, Théo Barbet, Levi Ntumba ..

C'est cocasse, vous ne citez que des joueurs formés au DFCO, et qui, comme vous, ne se sont pas imposés en équipe première ...

Un jeune du centre de formation qui monte avec les pros, même si on arrive à y passer un an ou deux ans, on aura toujours ce statut de "jeune du centre". Ce sera toujours plus compliqué, et malheureusement c'est le cas dans beaucoup de clubs, pas qu'à Dijon. Même si on aimerait tous briller dès le début dans nos clubs, il faut aller voir un petit peu ailleurs pour aller s'aguerrir.