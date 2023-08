Ancien joueur de Rennes et coach d'En Avant Guingamp, Bertrand Marchand est décédé

La Bretagne perd l'un de ses personnages historiques dans le monde du football. Le Stade Rennais vient d'annoncer le décès de Bertrand Marchand à l'âge de 70 ans. Découvreur de Didier Drogba, qu'il tente de recruter à Rennes en 2001 avant de conseiller à Noël Le Graët de le recruter à Guingamp, le Dinanais a aussi brillé en Tunisie, où il mène en 2007 l'Etoile du Sahel à la victoire finale en Ligue des Champions africaine. Il aura conduit En Avant Guingamp à son meilleur classement en Ligue 1 avec une 7e place obtenue en 2003. Les Costarmoricains avaient terminé à trois points seulement du podium.

Bertrand Marchand a aussi été un consultant de qualité pour France Bleu Armorique entre 2004 et 2006, après son passage sur le banc de Guingamp, et avant de s'envoler pour son aventure tunisienne, sa deuxième patrie, où il a entraîné trois clubs (le Club Africain, l'Etoile du Sahel et le CS Chebba) et fait un court passage à la tête de la sélection en 2010. Nous adressons à sa famille nos plus sincères condoléances.

"Je trouvais que c'était un précurseur c'est-à-dire qu'il était dans la discussion, dans l'humain. Alors on va dire, qu'aujourd'hui, c'est un peu le maître mot. Mais il y a 20 ans, c'était déjà un avant-gardiste", rend hommage Gaël Danic, ancien joueur de Bertrand Marchand et actuellement consultant football pour France Bleu Armorique.

"Pour moi, j'ai une petite affection particulière parce que quand j'avais seize ans, c'est lui qui m'avait surclassé en équipe réserve. Il te disait pas les choses que tu avais envie d'entendre. Il te disait les choses qui étaient la vérité du moment. Et c'est le rôle qu'il a rempli à merveille", poursuit Gaël Danic.