Ancien vainqueur de la Ligue des champions, Anthony Le Tallec signe au FC Annecy

Haute-Savoie, France

Anthony Le Tallec est officiellement annécien. Le club haut-savoyard a confirmé ce lundi la signature d’Anthony Le Tallec. "Nous étions à la recherche d’un attaquant complémentaire pour densifier notre ligne offensive et on avait besoin de quelqu’un d’ambitieux et qui connaisse le niveau au-dessus", explique le président du Fécé. A 34 ans, Anthony Le Tallec débarque en National 2 après avoir inscrit 8 buts la saison dernière en Ligue 2 avec l’US Orléans.

C’est quelqu’un de très ambitieux et encore opérationnel." - Stéphane Loison, président du FC Annecy

Formé au Havre, Anthony Le Tallec a remporté en 2005 la Ligue des champions avec les Reds de Liverpool. Il s'est engagé pour 3 ans avec le FC Annecy. Sa première apparition avec l’équipe actuellement 5e de National 2 n’est pas prévue avant début octobre. "Il se remet actuellement d’une petite blessure et son contrat amateur ne pourra pas être validé avant la fin du mois de septembre", a indiqué un responsable de la formation haut-savoyarde.