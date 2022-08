Anciens et nouveaux abonnés du TFC se ruent au Stadium pour récupérer leurs cartes

Ca y est, les abonnés du Toulouse Football Club peuvent récupérer leur carte d'accès "en physique" (avec leur carte d'identité) depuis ce mardi 2 août, à la boutique du Stadium. Le guichet est ouvert jusqu'à ce samedi, de 10h à 13h et de 14h à 17h.

"On n'a plus honte"

Il y a aussi une "e carte" dématérialisée, à télécharger sur le site du TFC depuis fin juillet ; mais les abonnés aiment faire le déplacement et avoir leur carte violette, de la taille d'une CB, dans leur porte monnaie. Le club a déjà plus de 9.000 abonnés, quasiment trois fois plus que l'an dernier. Les abonnements coûtent entre 99 euros (pour les moins de 16 ans) et 800 euros les plus chères (autour de 150 à 200 euros en virage Brice Taton).

Ce mardi 2 août, des intérimaires recrutés pour l'occasion se démenaient pour que l'attente ne soit pas trop longue. Dans la file, qui comptait toujours une bonne vingtaine de personnes, certains sont des abonnés de longue date, comme Jean-Michel. "Je viens au Stadium depuis 1970 et je n'ai jamais vu ça, dit-il. On sent qu'une vraie histoire se raconte sur le plan sportif et avec la ville". Mathieu lui suit les violets depuis qu'il est petit et se réjouit : "Avant, le club, tout le monde s'en fichait et maintenant tout le monde est intrigué". Quentin lui s'abonne pour la première fois et il le dit franchement : "On n'a plus honte de supporter le TFC". Teddy, lui "s'est fait un plaisir. Je travaille depuis peu et je me suis payé l'abonnement. J'espère aller voir tous les matchs et que l'on va se maintenir !"

Pour l'anecdote, Damien Comolli, le président, est passé rapidement à la boutique, tout sourire. "Il"y a du monde" a-t-il lâché à l'une des vendeuses.

Premier match contre Nice dimanche

Le TFC remonte en Ligue 1 et jouera son 1er match ce dimanche 7 août contre Nice, à 13h, au Stadium. Un match à vivre sur France Bleu Occitanie en intégralité, comme tous les matchs du Tef'. A noter : le match contre le PSG ce sera le mercredi 31 août à 21h ; la billetterie n'est pas encore ouverte et les premières places seront réservées aux abonnés.

Le TFC a pour l'instant quatre nouvelles recrues : les attaquants Zakaria Aboukhlal (Néerlandais, 22 ans) et Thijs Dallinga (Nééerlandais 21 ans ; le gardien Kjetil Haug (Norvégien, 24 ans) ; le défenseur Oliver Zanden (Suédois, 20 ans). Le mercato continue jusqu'au 1er septembre.