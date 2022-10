Ande Dona Ndoh, entraîneur des attaquants de Niort, invité de notre podcast "Bleu Chamois"

Il y a des footballeurs qui sont habités par leur passion et Ande Dona Ndoh en fait assurément partie. L'entraîneur-adjoint en charge des attaquants, meilleur buteur de l'histoire du club, entame sa deuxième saison avec le staff des Chamois dans la peau du technicien et du grand frère. Nul doute que son aura, son charisme et ses statistiques font forte impression sur les jeunes pousses niortaises. Le faible rendement des joueurs de devant, l'espoir de jours meilleurs, sa vision du jeu, sa relation avec Rui Almeida, son intérim éclair après le départ de Sébastien Desabre ou encore ses envies de prendre un banc dans la peau de numéro 1, Ande Dona Ndoh n'élude rien. Interview enregistrée avant la victoire contre Dijon et la qualification en coupe de France à Mérignac.

ⓘ Publicité

loading

L'épisode 5, le sommaire

L'invité : Ande Dona Ndoh, adjoint en charge du secteur offensif

La statistique de Simon Vuillemin : 6/10, comme le nombre d’équipes de Ligue 2 lanterne rouge fin octobre et reléguées en fin de saison

Que sont-ils devenus : Jérémy Choplin, défenseur central aux Chamois entre 2015 et 2018 qui évolue au Gazélec Ajaccio depuis 2021 en… N3

Les épisodes précédents

Episode 4 Avec Rui Almeida, entraîneur principal

Episode 3 Avec Franck Azzopardi, directeur de la formation

Episode 2 Avec Mikaël Hanouna, directeur général du club, sur le mercato

Episode 1 Avec Bryan Lejonc, nouvel analyste vidéo du club