Ande Dona Ndoh, meilleur buteur de l'histoire des Chamois, intègre le staff du club niortais

Les habitués de René-Gaillard avaient pu l'apercevoir depuis plusieurs jours à Niort. Ande Dona Ndoh est de retour dans les Deux-Sèvres. Pas pour jouer sur le terrain. L'attaquant camerounais a mis un terme à sa carrière après son passage à Nancy. Le meilleur buteur de l'histoire des Chamois Niortais (63 réalisations) veut à présent se reconvertir vers une carrière d'entraîneur. Les dirigeants niortais ont tout de suite accepté de collaborer avec l'un des joueurs qui a marqué l'histoire du club.

Un rôle de conseil pour le secteur offensif

"Son rôle va être de regarder, d'observer et d'apprendre" explique le coach Sébastien Desabre. "Il va aussi nous aider dans la relation entre les joueurs et le staff. C'est une belle passerelle. Un attaquant aussi prolifique... Quand il vous parle, vous l'écoutez ! Il aura aussi un peu plus de tâches spécifiques sur le secteur offensif, un rôle de conseil pour les attaquants. C'est quelqu'un qui est formidable, en terme humain déjà. On est très content. Il va nous amener du calme, de la stabilité. Comme moi je suis toujours un peu plus râleur, ça va nous apporter de la tranquilité (sourires)".